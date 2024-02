donderdag 22 februari 2024 om 11:51

Decathlon AG2R met Naesen en De Bondt in Omloop, Israel-Premier Tech rekent op Teuns

De selecties voor de Vlaamse openingsklassiekers druppelen binnen. Decathlon AG2R La Mondiale en Israel-Premier Tech zijn ook klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad. Bij de Franse formatie zien we onder meer Oliver Naesen en Dries De Bondt, Israel-Premier Tech rekent op Dylan Teuns en Tom Van Asbroeck.

De selectie van Decathlon AG2R La Mondiale bestaat – naast Naesen en De Bondt – uit Edvald Boasson Hagen, Sander De Pestel, Pierre Gautherat, Jordan Labrosse en Damien Touzé. Een ploeg met vrijbuiters dus, maar we kijken toch vooral naar Naesen. De inmiddels 33-jarige West-Vlaming kan de mooiste adelbrieven voorleggen in het eendaagse werk, al is hij niet meer de klassiekerspecialist van weleer.

Wat verwacht Naesen eigenlijk nog van zijn geliefkoosde voorjaarskoersen? “Onze klassieke ploeg is dit jaar niet echt versterkt. Vooral in de kern voor de grote rondes zijn er sterke jongens bijgekomen. Voor mij blijven de Vlaamse klassiekers natuurlijk zeer belangrijk. Daar vallen ook heel wat punten te rapen. Maar binnen de ploeg denk ik dat er volgend jaar pas weer prioriteit naar de klassiekerkern gaat. Nu zal mijn rol punten pakken zijn”, laat hij weten in een interview op deze site.

Bij Israel-Premier Tech is het ook uitkijken naar de Belgische inbreng, met Dylan Teuns en Tom Van Asbroeck. Teuns is op papier de kopman van de ploeg. We associëren de 31-jarige puncheur meer met de heuvelklassiekers, maar hij reed in het verleden ook al goed op de kasseien. Zo was hij in 2019 nog vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad.

Zijn landgenoot Van Asbroeck kan ook goed uit de voeten in het Vlaamse werk en is bovendien op dreef. De 33-jarige renner won in aanloop naar het Openingsweekend namelijk de slotetappe van de Tour de La Provence, in een sprint, voor onder meer Sam Bennett en man in vorm Mads Pedersen. Verder is het bij Israel-Premier Tech uitkijken naar Derek Gee en Parijs-Tours-winnaar Riley Sheehan. Guillaume Boivin, Krists Neilands en Ethan Vernon vervolledigen de selectie.