Debuterende ploegleider Robert Wagner: “Ben echt heel blij met deze ploeg” dinsdag 3 maart 2020 om 11:49

Jumbo-Visma Development Team is dit jaar nieuw in het peloton. De opleidingsploeg van Nederlands enige WorldTour-formatie rijdt dit jaar alle wedstrijden in de Topcompetitie en zal daarnaast nog meedoen in enkele andere wedstrijden. Tijdens de Craft Ster van Zwolle reed de gele brigade voor het eerst een officiële wedstrijd. WielerFlits sprak met nieuwbakken ploegleider Robert Wagner: “Ik ben echt heel blij met deze ploeg.”

Robert Wagner maakt in Zwolle zijn debuut als ploegleider. In 2019 sloot hij zijn carrière als sprinter en lead-outman af bij het Franse Arkéa-Samsic, nadat hij eerder jaren voor de voorlopers van Jumbo-Visma had gereden. Het was voor hem dan ook als thuiskomen.

“Voor mij was het al heel lang duidelijk dat ik ploegleider wilde worden. Ik ben heel dankbaar dat ik de kans krijg bij Jumbo-Visma, mijn oude ploeg. Daardoor weet ik ook waar ik terecht kom. Dat is heel fijn.” Van zenuwen heeft de Duitser wel een beetje last: “Ik geef toe, ik ben een beetje gespannen. Het is mijn eerste koers als ploegleider, dus ik ga vandaag ook zeker veel leren.”

‘Chapeau voor onze mannen’

Tijdens de Ster van Zwolle, die door de wind al zwaar was en door de regen in het laatste uur nog zwaarder werd, kwam Jumbo-Visma-renner Olav Kooij als tweede over de meet. Wagner stond na afloop te glunderen van trots terwijl de podiumceremonie gaande was. Had hij durven dromen van zo’n resultaat? Wagner, lachend: “Eh, ja. Uiteindelijk had ik het gehoopt.”

Dan iets serieuzer: “Ik wist dat die mannen goed voorbereid zijn. Ze hebben een goede winter gedraaid. Dit resultaat is natuurlijk supermooi want het waren vandaag echt zware omstandigheden. Echt chapeau voor onze mannen. Olav is eerstejaars, die komt net kijken bij de elite. Erg knap gereden, maar niet alleen Olav, de hele ploeg.”