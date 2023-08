Super WK-podcast: Kopecky vecht met Vollering en Mathieu van der Poel weet wat hij moet doen

Podcast

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken Maxim en Youri het Super WK in Glasgow. De wegwedstrijd voor mannen is natuurlijk done and dusted, maar er zijn nog genoeg andere koersen die ook de moeite waard zijn. Welke wedstrijden je absoluut niet mag missen? Dát hoor je hier!

Daags na de fenomenale WK-zege van Mathieu van der Poel hebben we nog de WK’s tijdrijden, de wegwedstrijd voor vrouwen en andere interessante en zenuwslopende koersen voor de boeg. Daarnaast staan er ook nog twee mountainbikeraces op de rol, met onder andere Van der Poel aan het vertrek.

Want hoe groot is de kans dat MVDP zich plaatst voor de Olympische Spelen, zijn hoofddoel voor komende zondag? Tenslotte nemen de heren nog even het WK voor beloften mannen onder de loep. Gaat iemand Thibau Nys kunnen verslaan? En zo ja, wie dan? Luister de podcast nu!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed