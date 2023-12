zaterdag 16 december 2023 om 01:24

De Vylder en Hesters terug in het geel in Wooning Zesdaagse

De spanning is om te snijden in de Wooning Zesdaagse. Op de vierde dag heroverden Lindsay De Vylder en Jules Hesters de gele trui, maar met maar liefst vijf koppels in dezelfde ronde kan het nog alle kanten op in Rotterdam Ahoy.

Vincent Hoppezak en Philip Heijnen hadden op de derde avond de leiding in het klassement overgenomen van De Vylder en Hesters, maar toen was al duidelijk dat de Belgen vanavond voor de derde keer door de 100-puntengrens zouden gaan. Met die bonusronde op zak en hun gigantische puntenaantal, konden ze weleens opnieuw koploper worden in de 40e editie van de Wooning Zesdaagse.

In de korte jacht deden de koppels Matias Malmberg-Sebastián Mora en Roger Kluge met Theo Reinhardt de beste zaken. In de wedstrijd over 25 minuten en 10 ronden werden de debatten al vroeg geopend. Uiteindelijk wonnen Malmberg en Mora het openingsnummer van de vierde avond en keerden zij, net als de Duitsers terug in de nulronde. Met vier duo’s aan kop werd begonnen aan de lange jacht.

De wedstrijd over 40 minuten en 10 ronden bracht weinig verschuivingen teweeg tussen de topkoppels. Wel gingen De Vylder en Hesters dankzij hun zege voorbij de 300 punten en kregen zij vanwege de bonusronde opnieuw de leiding in handen. De Belgen liggen net als Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip in polepositie om deze zesdaagse te winnen, maar hoe luidt het spreekwoord ook alweer: als twee honden vechten om een been…?

Sfeer

Er hing een heerlijke sfeer op de tribunes en het middenterrein van Rotterdam Ahoy, waar de overwinning van Havik en Van Schip in de koppelafvalling luidkeels werd gevierd. Tuur Dens reed opnieuw een fenomenale baanronde, nadat zijn maatje Will Tidball hem de baan in had geslingerd. Saillant detail: de winnende tijd van Dens was exact even snel als een dag eerder (10,406 seconden).

Na de lange jacht kwamen de derny’s in de baan. Meervoudig nationaal kampioen achter de derny Philip Heijnen kreeg de gelegenheid om in de gele trui te winnen op zijn favoriete onderdeel, en hij stelde niet teleur. Achter zijn gangmaker Peter Möhlmann kon hij net als woensdag de andere renners zijn wil opleggen en de winst binnenslepen. De tweede reeks zorgde voor een overwinning voor Tidball achter de brede rug van Eric Schoefs.

Tussendoor wonnen de opkomende talenten Yanne Dorenbos en Elmar Abma de supersprint. De zeven nummers van de vierde avond leverde een interessante tussenstand op in deze zesdaagse. De Vylder en Hesters gaan als leiders het weekend in, met nog vier duo’s in de nulronde: Havik-Van Schip, Hoppezak-Heijnen, Malmberg-Mora en Kluge-Reinhardt. Die eerste drie koppels zijn bovendien dicht bij een bonusronde.

Wooning Zesdaagse Rotterdam 2023

Klassement na dag 3

1. Linsday De Vylder & Jules Hesters – 322 punten

2. Yoeri Havik & Jan-Willem van Schip – 278 punten

3. Vincent Hoppezak & Philip Heijnen – 278 punten

4. Matias Malmberg & Sebastián Mora – 172 punten

5. Roger Kluge & Theo Reinhardt – 132 punten

6. Tuur Dens & William Tidball – 252 punten en 2 ronden

7. Thomas Boudat & William Perrett – 120 punten en 2 ronden

8. Milan Van den Haute & Matteo Donegà – 62 punten en 9 ronden

9. Yanne Dorenbos & Elmar Abma – 98 punten en 12 ronden

10. Peter Moore & Clément Petit – 78 punten en 13 ronden

11. Moritz Malcharek & Roy Eefting – 80 punten en 15 ronden

12. Maximilian Schmidbauer & Raphael Kokas – 18 punten en 17 ronden