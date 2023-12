zondag 17 december 2023 om 01:31

De Vylder en Hesters als leiders naar slotdag Wooning Zesdaagse

Lindsay De Vylder en Jules Hesters beginnen zondag in de gele trui aan de laatste dag van de Wooning Zesdaagse. Het Belgische koppel is echter nog allerminst zeker van de eindzege met nog vier andere koppels in de nulronde.

De korte jacht aan het begin van de avond werd gewonnen door Vincent Hoppezak en Philip Heijnen. Nieuwerkerker Hoppezak kreeg zijn thuispubliek op de banken met een aanval in de finale. Het openingsnummer leverde echter geen noemenswaardige verschillen op tussen de vijf best geplaatste koppels. Hoppezak-Heijnen naderden wel dichter bij een nieuwe bonusronde, net als wereldkampioenen Havik en Van Schip, en Malmberg met Mora.

De Vylder en Hesters waren vervolgens de beste in de koppelafvalling. De Vylder maakte veel indruk met zijn eindschot, waarmee hij Havik en Van Schip de baas was. Hoewel de Belgen het onderdeel wonnen, zakten ze in het klassement van de eerste plaats naar de derde doordat de koppels Hoppezak-Heijnen en Havik met Van Schip dus de bonusronde pakten.

Tot groot jolijt van het publiek klokten Havik en Van Schip de snelste tijd op de 200 meter. De lange Van Schip trok Havik op gang, die afklokte na 10,563 seconden. Daarmee bleven ze Will Tidball en Tuur Dens met drie honderdsten van een seconde voor. Toen was het tijd voor het hoogtepunt van de avond, de lange jacht. Voor de winnaar van de Golden Buzzer-sprint lagen 10 punten klaar die rechtstreeks bij het klassement werden opgeteld.

Doublette

De Vylder en Hesters waren al lekker aan het sprokkelen gedurende de avond en pakten de volle buit nadat de Golden Buzzer had geklonken. Het waren echter de Duitsers die met de overwinning aan de haal gingen. Roger Kluge en Theo Reinhardt gingen voor een gewaagde doublette, waarmee ze een enorme coup konden plegen. Het bleef echter bij één ronde voorsprong die volstond voor de winst.

Met Havik-Van Schip, Hoppezak-Heijnen en Kluge-Reinhardt in de nulronde ging de vijfde dag verder. Wel waren ook De Vylder-Hesters en Malmberg-Mora dicht bij een bonusronde. Het Belgische koppel verdiende die in de supersprint, het Deens-Spaanse duo achter de derny. De overwinningen in de dernyseries waren voor Havik achter gangmaker Jos Pronk en De Vylder, die gangmaker Ron Zijlaard aan zijn eerste succes van deze zesdaagse hielp.

Moritz Malcharek en Roy Eefting wonnen de supersprint, terwijl de individuele afvalling gewonnen werd door Mora. Daarna kon de tussenbalans na de vijfde dag worden opgemaakt. De Vylder en Hesters sloten opnieuw de avond af als leiders, met 408 punten. Havik-Van Schip volgen met 370 punten en Hoppezak-Heijnen met 336 punten. Ook Malmberg en Mora (224 punten) en Kluge-Reinhardt (178 punten) staan nog in de nulronde.

Wooning Zesdaagse Rotterdam 2023

Klassement na dag 5

1. Lindsay De Vylder & Jules Hesters – 408 punten

2. Yoeri Havik & Jan-Willem van Schip – 370 punten

3. Vincent Hoppezak & Philip Heijnen – 336 punten

4. Matias Malmberg & Sebastián Mora – 224 punten

5. Roger Kluge & Theo Reinhardt – 178 punten

6. Tuur Dens & Will Tidball – 294 punten en 4 ronden

7. Thomas Boudat & William Perrett – 146 punten en 4 ronden

8. Milan Van den Haute & Matteo Donegà – 86 punten en 11 ronden

9. Yanne Dorenbos & Elmar Abma – 118 punten en 14 ronden

10. Moritz Malcharek & Roy Eefting – 114 punten en 18 ronden

11. Peter Moore & Clément Petit – 84 punten en 20 ronden

12. Maximilian Schidbauer & Raphael Kokas – 22 punten en 22 ronden