zaterdag 18 november 2023 om 08:29

De Vylder en Ghys weer aan de leiding in Zesdaagse van Gent, maar strijd ligt open

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys staan weer aan de leiding in de Zesdaagse van Gent. Het Belgische duo heroverde de leiding op dag vier van de Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip. De strijd is echter nog niet gestreden, want er zijn opeens nog een aantal extra kapers op de kust.

De vierde dag begon met twee puntenkoersen. De eerste werd gewonnen door de Italiaan Michele Scartezzini, maar daar werd al duidelijk dat De Vylder over goede benen beschikte. De renner kwam dicht bij de 200 punten en dus een extra ronde. Dens, die al zeer vak kon winnen, zegevierde in de tweede puntenkoers. De aandacht ging echter al snel naar de ploegafvalling, waar De Vylder won en hij samen met partner Ghys als eerste boven de 200 punten ging.

Wanneer ook de baanronde werd gewonnen door De Vylder en Ghys, was het duidelijk dat het duo de leiding niet meer ging afstaan. De twee beschikten vrijdagavond over wonderbenen. Na een korte pauze met onder meer wereldkampioene Lotte Kopecky die in actie kwam, was het tijd voor een nieuwe ploegkoers. De Vylder en Ghys gingen door op hun elan en smeerden hun concurrenten een ronde aan, maar de overwinning ging verrassend naar de Fransmannen Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion. Zij stonden daardoor opeens op het podium.

Op het einde van de avond kon ook nog Philip Heijnen zijn handen in de lucht steken, hij won de eerste dernyreeks. De tweede ging naar Ghys, die zijn tenen moest uitkuisen om Jules Hesters erop te leggen. In de afsluitende 500 meer kon Tuur Dens nog eens winnen, maar een nieuw record zat er niet in.

De Vylder en Ghys komen dus het beste uit de vierde avond. Het Belgische duo verzamelde belangrijke punten én ging rond. Havik en Van Schip kijken daardoor al aan tegen een flinke achterstand, al zijn zij niet de enige concurrenten. Opeens zijn ook de Fransen Nilsson-Julien en Tabellion en de Deen Malmberg en de Nieuws-Zeelander Gate kanshebbers voor de zege. Van den Bossche en Hesters moeten al twee ronden goedmaken.

Zesdaagse van Gent 2023

Stand na dag 4

1. / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys – 249 punten

2. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip – 170 punten en 1 ronde

3. / Oscar Nilsson-Julien – Valentin Tabellion – 133 punten en 1 ronde

4. / Mathias Malmberg – Aaron Gate – 118 punten en 1 ronde

5. / Fabio Van den Bossche – Jules Hesters – 170 punten en 2 ronden

6. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen – 172 punten en 3 ronden

7. / Roger Kluge – Theo Reinhardt – 81 punten en 4 ronden

8. / Noah Vandenbranden – Tuur Dens – 196 punten en 5 ronden

9. / Gianluca Pollefliet – Tim Torn Teutenberg – 154 punten en 5 ronden

10. / Mark Stewart – Oliver Wood – 22 punten en 15 ronden

11. / Lasse Norman Hansen – Jonas Rickaert – 66 punten en 21 ronden

12. / Michele Scartezzini – Milan Van den Haute – 59 punten en 35 ronden