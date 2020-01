De Vreese en Sajnok uit Tour Down Under, O’Brien geopereerd zaterdag 25 januari 2020 om 08:48

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Laurens De Vreese, Szymon Sajnok en Kelland O’Brien.

De Vreese en Sajnok uit Tour Down Under

Laurens De Vreese en Szymon Sajnok zijn niet meer van start gegaan in de vijfde etappe van de Tour Down Under. Beide renners waren gisteren betrokken bij valpartijen en moesten als gevolg daarvan de strijd staken in de Australische ronde.

De Vreese klaagde over ernstige pijn in de linkerschouder, meldde zijn ploeg Astana. Daarop is besloten dat de Belg zijn weg niet zou vervolgen. Hij ondergaat een extra medische controle om de oorzaak van de pijn te vinden.

Van Sajnok was het al onzeker of hij de Tour Down Under zou uitrijden. Gisteren al werd bekend dat de Pool last had van zijn rechterhand. Er worden röntgenfoto’s gemaakt om de ernst van de blessure te bepalen, meldde CCC.

O’Brien geopereerd aan sleutelbeenbreuk

Kelland O’Brien is inmiddels geopereerd aan de sleutelbeenbreuk, die hij overhield aan zijn crash in de vierde etappe van de Tour Down Under. De 21-jarige renner, die in 2019 met de Australische achtervolgingsploeg wereldkampioen werd, laat via zijn social media weten dat de operatie goed is gegaan. “Nu is het tijd om te rusten. Eens zien hoe snel dat bot kan genezen.”