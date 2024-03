dinsdag 26 maart 2024 om 09:00

De Volta NXT Classic verandert soms van naam, maar blijft altijd een Limburgse hel

Eerst was het de Hel van het Mergelland, toen werd het de Volta Limburg Classic en vanaf dit jaar spreken we van de Volta NXT Classic. Deze wedstrijd staat door de vele hellingen, vaak slechte weer en altijd interessante deelnemersveld garant voor spektakel. WielerFlits neemt je mee in de geschiedenis van de semiklassieker.

De Volta NXT Classic heeft dus verschillende namen gekend, waarvan ‘Hel van het Mergelland’ wellicht het meest tot de verbeelding spreekt. Onder die naam werd op 30 juni 1973 ook de eerste editie verreden. De wedstrijd, die enkel toegankelijk was voor amateurs tot 20 jaar, werd georganiseerd om te vieren dat de KNWU de Toer- en Wielerclub Heer als volwaardige vereniging had geaccepteerd.

De zege ging in de eerste editie naar Jan Spijker. Samen met zijn Amstel Bier-ploeggenoot Johan van der Meer had hij het peloton aan gruzelementen gereden. Leo van Vliet eindigde die dag als vijfde. De Noord-Hollander is tegenwoordig koersdirecteur van de Amstel Gold Race, die doorgaans twee weekenden na de Volta NXT Classic op het programma staat. Ondanks dat de twee koersen door dezelfde regio trekken en in dezelfde periode worden georganiseerd, is er geen enkele renner die zowel de Amstel Gold Race als de Volta Limburg Classic op zijn palmares heeft staan.

Die statistiek is deels te verklaren door de opkomst van de Volta NXT Classic in de afgelopen decennia. Tot 1993 was het nog een amateurwedstrijd die onderdeel uitmaakte van de Topcompetitie, maar daarna kwam de wedstrijd op de UCI-kalender te staan. We kregen vervolgens winnaars als Max van Heeswijk (1995), Bert Grabsch (2000), Nico Sijmens (2005 en 2007) en Tony Martin (2008).

Hoewel de koers loodzwaar bleef, veranderde de naam ‘Hel van het Mergelland’ in 2012 in ‘Volta Limburg Classic’. Slechts twee Nederlanders wisten de koers sindsdien te winnen: Moreno Hofland (2014) en Floris Gerts (2016). Voor Gerts betrof de overwinning het hoogtepunt van zijn carrière, maar voor renners als Stefan Küng (2015), Jan Tratnik (2018), Arnaud De Lie (2022) en Kaden Groves (2023) zouden (en zullen) er nog grotere successen volgen.

Patrick Müller, de winnaar van 2019, leek ook een mooie loopbaan voor zich te hebben. Maar nog geen vier maanden na zijn zege in Eijsden, hing de Zwitser op 23-jarige leeftijd zijn fiets aan de haak. Door een blessure aan zijn bekkenslagader zag hij geen andere optie dan te stoppen met koersen. Een carrière in de knop gebroken, maar dat Müller afscheid kon nemen met deze semiklassieker op zijn naam, zal enige troost bieden.