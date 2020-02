De vijftig van Dylan Groenewegen bij Jumbo-Visma vrijdag 7 februari 2020 om 20:00

Vier jaar geleden boekte Dylan Groenewegen zijn eerste zege in de kleuren van (toen nog) LottoNL-Jumbo. In rit drie van de Ronde van Valencia was hij de sterkste in de sprint. Nu, 1463 dagen later, kwam zijn vijftigste succes voor – inmiddels – Jumbo-Visma op de teller.

Groenewegen reed op 5 februari 2016 pas zijn derde wedstrijd in het shirt van zijn nieuwe team na zijn transfer van Roompot-Oranje Peloton. In die derde etappe van de Ronde van Valencia leek de overwinning naar topfavoriet Nacer Bouhanni te gaan, maar het was de toen pas 22-jarige Groenewegen die met een minimaal verschil zijn wiel als eerste over de finish wist te drukken. Het bleek het begin van een succesvolle periode.

2016

Na zijn succes in de Ronde van Valencia volgden er ook etappezeges in de Driedaagse van West-Vlaanderen en de Tour de Yorkshire. Met de Heistse Pijl pakte hij zijn eerste eendagswedstrijd voor LottoNL-Jumbo. Later dat jaar maakte hij in Ouddorp tijdens het NK wielrennen zijn favorietenrol waar door de rood-wit-blauwe trui voor zich op te eisen. Vervolgens veroverde hij in de Eneco Tour zijn eerste WorldTour-overwinning.

Ronde van Valencia –

Driedaagse van West-Vlaanderen –

Tour de Yorkshire –

Heistse Pijl –

Rund um Köln –

Ster ZLM Toer –

NK wielrennen –

Arnhem-Veenendaal Classic –

Tour of Britain –

Eneco Tour –

Tour de l’Eurométropole –

Totaal: 11/50 (11)

2017

In zijn tweede jaar bij LottoNL-Jumbo had hij zichzelf het winnen van een Tour-etappe ten doel gesteld. Het duurde tot eind april vooraleer hij zijn eerste seizoenszege boekte. Net als een jaar eerder won hij een etappe in de Tour de Yorkshire. Daarna liep de teller snel op. In de Tour de France bleef Groenewegen almaar proberen te winnen en op de slotdag naar de Champs-Élysées werden zijn inspanningen beloond.

Tour de Yorkshire –

Tour of Norway –

Ster ZLM –

Tour de France –

Tour of Britain –

Tour of Guangxi –

Totaal: 19/50 (8)

2018

Nu hij zijn etappezege in de Tour op zak had, verlegde hij zijn ambitie naar de gele trui. Dat moest gebeuren in de vlakke openingsetappe door de Vendée. Groenewegen begon zijn seizoen meteen winnend in de Dubai Tour, waarna de successen elkaar opstapelden. Met Kuurne-Brussel-Kuurne won hij een klinkende klassieker. In de Tour liep hij de gele trui mis, maar met twee etappezeges bleef hij allerminst met lege handen.

Dubai Tour –

Volta ao Algarve –

Kuurne-Brussel-Kuurne –

Parijs-Nice –

Tour of Norway –

Tour of Slovenia –

Tour de France –

Veenendaal-Veenendaal Classic –

Kampioenschap van Vlaanderen –

Tour of Guangxi –

Totaal: 33/50 (14)

2019

Met veertien overwinningen was 2018 tot dat moment beste seizoen van Groenewegen. Dat het nog beter kon, bleek een jaar later wel. Voor de Tour de France begon, had hij al tien overwinningen op zak. In de openingsetappe gooide een val echter roet in het eten. Hij ging evenwel niet bij de pakken neerzitten en sleepte in Chalon-sur-Saône zijn vierde Toursucces binnen. Uiteindelijk stopte de zegeteller op vijftien.

Ronde van Valencia –

Volta ao Algarve –

Parijs-Nice –

Driedaagse Brugge-De Panne –

Vierdaagse van Duinkerke –

ZLM Tour –

Tour de France –

Tour of Britain –

Tacx Pro Classic –

Totaal: 48/50 (15)

2020

Met een hernieuwd contract op zak dat hem tot en met 2023 aan Jumbo-Visma bindt, begon Groenewegen aan het huidige seizoen. Daarin maakt hij voor de eerste keer zijn opwachting in de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Al in zijn eerste koers drukte hij zijn stempel door in de Ronde van Valencia Fabio Jakobsen te kloppen. Vandaag schoot de inmiddels 26-jarige renner weer raak: zege nr. 50 in dienst van de geel-zwarte brigade.

Ronde van Valencia –

Totaal: 50/50 (2)