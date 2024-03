vrijdag 1 maart 2024 om 10:10

Adsteeg Omloop Beek trapt zondag KNWU Toekomstcup af

De Nederlandse wielerjeugd krijgt dit jaar weer de kans om zich te bewijzen in de Toekomstcup. De reeks wedstrijden is sinds 2023 een vervanger van de KNWU Districtencompetitie. De serie koersen is er zowel voor de junioren mannen en vrouwen als de nieuwelingen jongens en meisjes. Het seizoen begint komende zondag met de Adsteeg Omloop Beek.

Toenemende wetgeving en een gebrek aan politie-inzet zorgden ervoor dat een aantal jaar geleden de KNWU Districtscompetitie in het leven werd geroepen, een competitie voor de jeugd van het Nederlandse wielrennen. Sinds de KNWU in 2023 bij een herstructurering van het landschap de districten verving door vier regio’s, gaat de competitie door het leven als de Toekomstcup.

De Toekomstcup is een reeks koersen voor nieuwelingen jongens en meisjes, junioren vrouwen en mannen. Doordat de wedstrijden plaatsvinden op afgesloten parcoursen, is er geen inzet van politie nodig. In de competitie komen verschillende typen koersen aan bod. De reeks bestaat namelijk uit tijdritten, klimkoersen en vlakke wedstrijden. Iedere jeugdrenner krijgt zodoende de kans te ontdekken waar haar of zijn kwaliteiten liggen.

De Toekomstcup bestaat dit jaar uit acht wedstrijden, waaronder twee meerdaagse koersen. De competitie is uniek omdat alle categorieën op één wedstrijddag hun koers afwerken. Er zijn dus vier wedstrijd op één dag. Afgelopen jaar werden Ryan Gal (junioren mannen), Zoë van Velzen (junioren vrouwen), Yoeri Zijlstra (nieuwelingen jongens) en Roos Muller (nieuwelingen meisjes) als winnaars gehuldigd.

Voor beide junioren betekende de eindzege in de Toekomstcup een opstap naar het volgende niveau. Gal kreeg namelijk een contract aangeboden van de opleidingsploeg van dsm-firmenich Post NL en Van Velzen koerst dit jaar voor de continentale vrouwenploeg GT Krush Rebellease.

KNWU Toekomstcup 2024

3 maart: Adsteeg Omloop Beek

17 maart: Tijdrit Ruinerwold

24 maart: Bergomloop Berg en Terblijt

20 april: Bergomloop van Simpelveld

26 mei: Omloop van de Beemster

1 en 2 juni: Hoogeland Tweedaagse

7 september: Salverda Omloop van de IJsseldelta

21 en 22 september: Watersley Talent Cup