De start van het wegseizoen, de WK selecties en Intermarché-Circus-Wanty

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken de heren de (Europese) start van het wegseizoen, de selecties van Nederland en België op het WK veldrijden én vertelt Maxim alles over het Intermarché-Circus-Wanty van Mike Teunissen en Biniam Girmay.

Afgelopen weekend was Maxim aan het werk onder de Spaanse zon, om precies te zijn bij het veldrijden in Benidorm. Daar zag hij Mathieu van der Poel weer eens winnen, sprak hij met Wout van Aert over de ambiance daarginds en vroeg hij Shirin van Anrooij naar de keuze tussen elite of belofte.

Ook blikt Youri nog even terug op vorige week, toen de podcast – mede door het woord ‘wegdeemsteren’ – de tongen behoorlijk losmaakte en deze bijzonder veel beluisterd werd. Luister de nieuwe aflevering hier!

Spoorboekje

00:55 – Veldrijden

08:24 – Interviewfragment Wout van Aert

13:29 – Shirin van Anrooij over keuze voor beloftecategorie

28:19 – Best gelezen bericht van de week: de WielerFlits Podcast

31:38 – Alles over Intermarché-Circus-Wanty

42:57 – Eerste wegkoersen op Europese bodem

