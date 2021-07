De RIDE Zomerspecial stopt niet bij de Tour de France

Ride

Nu de Tour in volle gang is, genieten de wielerliefhebbers die de RIDE Zomerspecial in huis hebben gehaald nóg meer van La Grande Boucle. In onze uitgebreide voorbeschouwingen op alle Touretappes presenteren we interessante wetenswaardigheden over de route, de geschiedenis van de Tour en toeristische informatie over de streek waar de renners doorheen rijden.

De RIDE Zomerspecial gaat echter verder dan de Ronde van Frankrijk. We hebben er bewust voor gekozen om deze editie de Zomerspecial te noemen en niet de Tourgids. Dit meer dan tweehonderd pagina’s dikke magazine biedt immers ook een uitgebreide vooruitblik op de Olympische Spelen in Tokio, die later deze maand van start gaan.

In de Ride Zomerspecial lees je:

Een gesprek met goudenmedaillewinnaar Bart Brentjes over de kansen van Mathieu van der Poel op de mountainbike

over de kansen van op de mountainbike Een interview met Tom Dumoulin , over zijn herwonnen liefde voor de fiets

, over zijn herwonnen liefde voor de fiets De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout analyseert de medaillekansen van Remco Evenepoel en Wout van Aert op de olympische tijdrit

analyseert de medaillekansen van en op de olympische tijdrit We leggen goudenmedaillewinnaar Greg van Avermaet een aantal dilemma’s voor

een aantal dilemma’s voor We spraken uitgebreid met Anna van der Breggen , vijf jaar na Rio

, vijf jaar na Rio Het Spoorboekje van de Spelen: een handig overzicht van het programma en de tijden van alle wieleronderdelen

De RIDE Zomerspecial is online te bestellen voor € 9,95. Je betaalt tijdelijk geen verzendkosten .

Koop je RIDE liever in de winkel? Kijk dan hier waar ons magazine te koop is.