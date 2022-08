De reacties op WielerFlits gaan veranderen

De reacties op WielerFlits gaan veranderen. Binnenkort verdwijnt de chronologische weergaven en introduceren we een sortering op basis van het aantal duimpjes omhoog en duimpjes omlaag. Onze bezoeker, jij dus, bepaalt welke reactie bovenaan verschijnt.

Sinds het prille begin van WielerFlits in 2008 is het mogelijk om te reageren onder onze nieuwsberichten. Het is een belangrijke schakel in het succes van dit platform.

Waarom doen we dit?

Door onze groei in bezoekers is door de jaren heen ook het aantal reacties sterk toegenomen. Maar niet iedere reactie is van dezelfde kwaliteit. Naast de inhoudelijke discussies die jullie voeren, en waar mijn collega’s en ik ons graag in mengen, zijn er ook bezoekers die bewust of onbewust de sfeer verstoren.

Provocaties, schuttingtaal en ongefundeerde verdachtmakingen verwijderen wij pro-actief. In onze huisregels staat gedetailleerd beschreven wat wij toelaten. Reacties die niet aan de huisregels voldoen, kunnen via het driehoekje ook gemeld worden aan de redactie, waarna wij ze beoordelen.

Stem van de community

Aan de reactiefunctie verandert dus niets. Enkel de sortering gaat op de schop. Degene die als eerste een reactie plaatst, blijft niet meer automatisch bovenaan staan. Die plek is bestemd voor de bijdrage met de meeste duimpjes omhoog.

Onder iedere reactie verschijnen twee icoontjes; een duimpje omhoog en een duimpje omlaag. Iedere ingelogde gebruiker kan de duimpjes uitdelen.

Wie WielerFlits al jaren bezoekt, maar geen reacties schrijft, kan nu toch laagdrempelig meedoen in de community. Samen bepalen jullie welke bijdrage de meeste aandacht verdient.

Reageer

Ik ben benieuwd wat jullie van deze aanpassing vinden. Laat het weten in de reacties. Let op: dit is nog de huidige sortering, dus wie als eerste reageert, staat bovenaan. 😉