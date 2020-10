De nieuwe BMW 4 Serie Coupé: Sportief en rebels

BMW geeft met de nieuwe BMW 4 Serie Coupé een statement van formaat af. De tweede generatie van de BMW 4 Serie is met zijn atletische voorkomen sportiever dan ooit. Met een compromisloos en elegant design laat dit rebelse model een onuitwisbare indruk achter.

Uitgesproken verschijning

De strak gelijnde en krachtige sportcoupé maakt van de BMW 4 Serie Coupé een uitgesproken verschijning. De opvallende voorzijde springt direct in het oog en roept bij liefhebbers nostalgische gevoelens op. De progressieve vorm van de nierengrille die vanaf de motorkap tot diep in de bumper loopt, doet immers onmiskenbaar denken aan iconische modellen als de BMW 328 of de BMW CSi.

Het expressieve design heeft scherp gevormde en laag geplaatste koplampunits, die standaard beschikken over led-verlichting. De flanken ogen gespierd. De daklijn heeft een vloeiende daling inclusief een subtiele Hofmeister-knik. De naar het midden smaller wordende achterlichten maken het samen met de achterbumper die op de hoeken een omhoog staande luchtuitlaat heeft, een elegante verschijning.

Bestuurder centraal

Het strakke interieur voelt vertrouwd aan. De BMW 4 Serie Coupé beschikt standaard over sportstoelen en een nieuw ontworpen lederen sportstuur, wat het een ideale auto maakt voor prestatie-gedreven bestuurders.

Het 10,25 inch grote infotainmentscherm zorgt voor een optimale informatievoorziening onderweg. Lane Departure Warning met automatische stuurcorrectie, Lane Control Assistant en Front Collision Warning met automatische remingreep bieden extra veiligheid.

De hooggeplaatste middenconsole vormt optisch één geheel met het dashboard en de deurpanelen. Twee afzonderlijk van elkaar geplaatste stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen achterin zorgen voor een onvervalste 2+2-zitter.

Power onder de motorkap

De BMW TwinPower Turbomotor is het kloppende hart van deze BMW 4 Serie Coupé. De motor is beschikbaar in verschillende uitvoeringen voor zowel benzine als diesel.

De BMW M440i beschikt als topmodel over een 6-cilinder benzinemotor en accelereert in 4,5 seconden van 0 naar honderd kilometer per uur. De andere modellen beschikken over een 4-cilinder motor die al bij lange toerentallen de nodige power aflevert. De buitengewoon directe respons op het gaspedaal zorgt voor maximaal rijplezier.

Alle modellen zijn standaard uitgerust met een 8-traps Steptronic transmissie, zodat er sportief geschakeld kan worden. De elektrische 48V Mild Hybrid aandrijving biedt ondersteuning bij het accelereren, wat naast een sportieve ook voor een milieuvriendelijke prestatie zorgt.

De nieuwe BMW 4 Serie Coupé is vanaf 24 oktober in de showroom te bewonderen en is leverbaar vanaf 52.516 Euro.