De Nederlandse Loterij Oranjemomenten Quiz: Maak kans op een wielershirt van de Nederlandse ploeg Doe mee en maak kans op 1 van de 3 (replica) wielershirts van de Nederlandse selectie. Deadline: zondag 27 september 2020 om 23:59

In de jaren ’70 was Nederland zeer succesvol bij zowel de mannen als de vrouwen. Maar wie behaalden de meeste wegtitels?

Het WK van 1979 kende zowel bij de mannen als bij de vrouwen een Nederlandse winnaar. Bij de mannen won Jan Raas. Maar wie was de sterkste bij de vrouwen?

’38 jaar en hij heeft hem!’ Onsterfelijke woorden die horen bij de wereldtitel van Joop Zoetemelk in 1985. Welke commentator sprak deze zin?

Nederland veroverde drie keer goud op het onderdeel ploegentijdrit. De laatste keer was in 1986. Waar werd dat WK gehouden?

In 1995 werd het laatste WK voor amateurs georganiseerd. Dit WK had een Nederlandse winnaar. Wie veroverde destijds het goud?

In 2013 veroverde Mathieu van der Poel de wereldtitel bij de junioren. De vorige wereldtitel bij de junioren dateert van tien jaar eerder. Wie werd er toen wereldkampioen?

Wie werd er vaker wereldkampioene op de weg bij de elite dames?

Tom Dumoulin werd in 2017 de eerste Nederlandse wereldkampioen tijdrijden. Welk merk had zijn fiets?

In 2019 werd de gemengde ploegentijdrit geïntroduceerd. Het goud ging direct naar Nederland. De Nederlandse ploeg bestond onder meer uit Lucinda Brand, Koen Bouwman, Bauke Mollema, Amy Pieters en Jos van Emden. Wie was het zesde teamlid?

Nederlandse Loterij is hoofdsponsor van de KNWU.De naam prijkt ook op het shirt van de Nederlandse selectie. Op het WK in Harrogate veroverde Nederland vorig jaar op twee onderdelen goud. Maar hoeveel medailles veroverde het in totaal?

Bedankt voor het meespelen! Op maandag 28 september maken we de prijswinnaars bekend.