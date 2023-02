De Lie grijpt net naast de zege: “Alles ging goed tot op twee kilometer van de finish”

Arnaud De Lie was vooraf de topfavoriet voor de zege in de Clásica de Almería, maar strandde uiteindelijk op de tweede plaats achter Matteo Moschetti. In de chaotische slotfase moest hij van te ver komen. “Voor de wedstrijd hebben we een solide plan uitgewerkt en dat hebben we bijna tot in de puntjes uitgevoerd”, zegt De Lie op de site van Lotto Dstny.

“We lieten ons niet verrassen door de waaiers en reden een attente finale”, aldus de Belg, wiens zegeteller in 2023 op drie bleef steken. “Alles ging goed tot op een kleine twee kilometer van de streep, waar een klein foutje ervoor zorgde dat we elkaar wat kwijtraakten. De jongens deden er nog steeds alles aan om me naar voren te krijgen, maar ik moest mijn sprint van iets te ver beginnen.”

De Lie kwam nog behoorlijk sterk opzetten, maar Moschetti was buiten bereik. “Ik reed nog steeds een sterke sprint maar moet vandaag genoegen nemen met de tweede plaats. Natuurlijk is het jammer om in een mooie koers als de Clásica de Almeria de zege net mis te lopen, maar het is even belangrijk om te zien dat het team er staat en wederom een sterke prestatie heeft geleverd. We zijn een hechte groep met een fijne sfeer. Dat is ook belangrijk richting de komende weken.”