vrijdag 8 september 2023 om 22:26

De Lie dolblij met zege in Québec: “Ik keek op achtjarige leeftijd al naar deze koers”

Arnaud De Lie won in zijn eerste twee profjaren al de nodige wielerkoersen, maar wist nog niet te zegevieren op het allerhoogste niveau. Tot vandaag. De sterke Belgische sprinter van Lotto Dstny wist vrijdag met een indrukwekkende sprint namelijk naar de zege te vlammen in de GP de Québec. De Lie was na afloop uiteraard dolgelukkig.

De eerste WorldTour-zege van Arnaud De Lie is een feit. De 21-jarige Belg leek in Québec in een kansloze positie aan de eindsprint te beginnen, maar wist met een imponerende versnelling alsnog Corbin Strong en Michael Matthews te remonteren. Na afloop keek hij in het flashinterview terug op zijn wedstrijd, en vooral zijn winnende sprint. “Ik wilde al mijn energie sparen voor de sprint.”

“Ik heb veel naar eerdere edities gekeken van deze wedstrijd en ik weet dat je moet wachten. Ik had in de finale nog twee ploeggenoten bij me. Ik zat ver bij het aangaan van de sprint, maar ik wilde met snelheid van achteruit komen. Om Matthews en Strong nog te passeren, is geweldig”, aldus De Lie.

De kopman van Lotto Dstny was verder zeer complimenteus richting zijn ploeggenoten. “De ploeg heeft vandaag echt perfect gereden. Dit is een mooie zege, het is geweldig om hier te winnen. Ik keek op achtjarige leeftijd al naar deze koers en het is geweldig dat deze wedstrijd nu op mijn palmares staat.”

Ambities(?) voor GP de Montréal

Komende zondag komt De Lie weer in actie, want dan staat die andere Canadese WorldTour-koers – de GP de Montréal – op het programma. Het parcours in Montréal lijkt op het eerste gezicht iets te lastig voor de Belg. “We hebben Maxim Van Gils voor het klimwerk, maar je weet het nooit in de koers. Ik ben in vorm en misschien is er iets mogelijk.”