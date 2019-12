De Kleijn matcht met ambitieus Riwal-Readynez: “Perfecte ploeg”

Arvid de Kleijn bewees in 2019 eindelijk klaar te zijn om de overstap naar de profs te maken. De Herrevelder versierde dankzij zes UCI-zeges een profcontract bij het Deense Riwal-Readynez, dat hardop de ambitie uitspreekt om in 2021 te starten in de Tour de France. “Deze ploeg past perfect bij mij”, spreekt de ambitieuze spurter.

De Kleijn komt aan de vooravond van zijn profdebuut bij Riwal-Readynez ontspannen over. De Nederlander heeft met goede vriend Oscar Riesebeek, zijn vriendin en de rest van de familie nog een aantal gezellige kerstdagen voor de boeg, maar kende een belangrijke maand december. Daarin had hij de eerste teammeeting met Riwal-Readynez in Denemarken én een trainingskamp met Luuc Bugter, Martijn Budding en diezelfde Riesebeek in Spanje.

Budding gaat, zoals bekend, met De Kleijn mee naar Riwal-Readynez, terwijl Bugter en Riesebeek aankomend seizoen voor BEAT en Alpecin-Fenix rijden. “Ik ben de 23ste teruggekomen van trainingskamp”, vertelt hij. “Eigenlijk zijn het concurrenten van me, maar je moet toch een keer op trainingskamp. Dan kun je dat beter doen met goede vrienden van je.”

Professionaliteit

In Spanje reed De Kleijn al een aantal keer samen met enkelen van zijn nieuwe ploeggenoten, maar een eerste trainingskamp met Riwal-Readynez staat pas op 24 januari gepland. Deze ploeggenoten had de de 25-jarige coureur al ontmoet in Denemarken, tijdens een eerste teammeeting eerder deze maand. “Het zag er heel goed uit. Vooral de professionaliteit viel me op”, spreekt hij daarover.

“Er was bijvoorbeeld een dag waarin we in verschillende kamers gesprekken voerden en waarin we foto’s maakten. Het was heel gestructureerd en het programma was ook heel haalbaar. Daarnaast was het fijn om te zien dat er een dokter was die hartfilmpjes van de coureurs maakte.”

“Het waren drie heel drukke dagen”, concludeert De Kleijn naar eigen tevredenheid. “Het was wel relaxed. Lekker een beetje met je ploeggenoten wat dingen doen zonder fiets. Op de fiets gaan we nog genoeg met elkaar zijn. Ik mengde goed met de Noorse en Deense jongens. Het was fijn dat er zo op de taal werd gehamerd. Natuurlijk ga ik ook heel goed met de Nederlanders.”

Doelen

Atypisch bescheiden voor een sprinter blikt De Kleijn vooruit naar 2020. “Ik heb niet echt doelen”, vertelt hij. “Het zal echt aftasten worden. Vorig jaar had ik wel echt doelen, maar toen wist ik wat ik kon op dat niveau. Kan ik de hoeveelheid koersen wel aan? Kan ik de kilometers wel aan? Dat is het een beetje, snap je?”

Bij doorvragen wordt duidelijk dat het succes van de ploeg én het voortbestaan als profwielrenner topprioriteit hebben. “Ik wil gewoon mijn ding doen. Als ik dan een contractverlenging krijg en een aandeel in méérdere prestaties van de ploeg heb gehad, dan heb ik een goed jaar.”

Ambitie

Natuurlijk wil – en misschien ook wel moet – een sprinter winnen. Zo ook De Kleijn. Alhoewel er bij Riwal-Readynez nog niet gesproken is over de sprinterpositie binnen het team, hoopt de Herrevelder op zijn kansen. “Het zou kunnen dat ik uitgespeeld kan worden”, vertelt hij voorzichtig. “Maar dan moet ik eerst goed in orde zijn. Ik zou er het liefst aan het begin van het seizoen al staan.”

“We hebben nog een aantal rappe mannen binnen de ploeg. Sondre Holst Enger heeft in het verleden rappe dingen laten zien, net als August Jensen en Martijn Budding. Ik heb me nog niet kunnen meten met hen, maar ik ga natuurlijk van mijn eigen krachten uit”, is hij duidelijk. “Met deze ploeg kunnen we veel UCI-punten bij elkaar gaan rijden. Als we in de Tour de France willen starten, dan zal er eerst financieel nog iets nodig zijn. Maar laat ik me eerst focussen op aankomend jaar, haha.”

De Kleijn is het met het oog op de de Nederlandse en Belgische wedstrijden naar Riwal-Readynez gehaald. “Daar hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. De klassiekers zijn echter nog een stap te hoog gegrepen voor me”, concludeert De Kleijn. “Ze zijn natuurlijk altijd speciaal voor me, maar ik ga daar geen doel van maken. Al zou het wel heel leuk zijn als we ze mogen rijden. Het zou heel goed zijn voor de ervaring. Als ik in de Amstel Gold Race mag starten, dan zal ik ook de volle honderd procent geven.”