De Ketele en Politt als leiders naar slotdag Zesdaagse Bremen dinsdag 14 januari 2020 om 08:54

In de Zesdaagse van Bremen blijft het ook bij het ingaan van de slotdag onmogelijk om al een winnaar aan te duiden. Maar liefst zes koppels staan na vijf dagen jakkeren over de Duitse wielerbaan in dezelfde ronde.

Kenny De Ketele en zijn koppelmaat Nils Politt hebben voorlopig de beste papieren. Zij staan er met 250 punten het beste voor. De tandems Theo Reinhardt/Morgan Kneisky, Andreas Graf/Marc Hester, Andreas Graf/Marc Hester, Tristan Marguet/Maximilian Beyer, Wim Stroetinga/Nico Selenati en Moreno De Pauw/Leon Rohde mogen op de slotdag ook nog ambities koesteren.

Een ronde op de wielerbaan is Bremen snel versierd. Net als in Gent is de baan namelijk slechts 166 meter lang. De zesdaagse wordt afgesloten met een koppelkoers van een uur, waarin het dus nog alle kanten op kan.

Zesdaagse van Bremen 2019

Tussenstand na dag 5

1. / Kenny De Ketele/Nils Politt – 250 punten

2. / Theo Reinhardt/Morgan Kneisky – 231 punten

3. / Andreas Graf/Marc Hester – 218 punten

4. / Tristan Marguet/Maximilian Beyer – 206 punten

5. / Wim Stroetinga/Nico Selenati – 186 punten

6. / Moreno De Pauw/Leon Rohde – 157 punten

7. / Oliver Wulff Frederiksen/Moritz Augenstein – 199 punten en 11 rondes

8. / Henning Bommel/Roy Pieters – 84 punten en 15 rondes

9. / Moritz Malcharek/Melvin van Zijl – 106 punten en 22 rondes

10. / Joshua Harrison/Hans Pirius – 93 punten en 25 rondes

11. / Bryan Boussaer / Stephen Bradbury – 93 punten en 28 rondes

12. / Luca Felix Happke – Felix English – 29 punten en 34 rondes