De Ketele en Ghys lopen in op Mørkøv-Norman Hansen in Gent

Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben de aanval ingezet op de koppositie van Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen in de Zesdaagse van Gent. Op de vierde avond wonnen de Belgen de ploegkoers over één uur en mede daardoor naderden zij het Deense topkoppel tot op elf punten in het klassement. Ook Jasper De Buyst en Roger Kluge staan binnen dezelfde ronde.

De Ketele, die aan zijn laatste Gentse Zesdaagse bezig is, begon de vierde avond goed met winst in de eerste puntenkoers voor renners met de witte rugnummers. In de tweede puntenkoers, voor de zwarte rugnummers, was Tuur Dens de beste. De ploegafvalkoers draaide uit op een tweestrijd tussen Jonas Rickaert en De Ketele, waarbij de wegwielrenner van Alpecin-Fenix de sterkste was. In de baanronde waren Mørkøv en Norman Hansen de snelsten van het stel.

Vervolgens stond de Memorial Patrick Sercu op het programma: een ploegkoers van maar liefst een uur. Vanaf de start was het meteen koers. De Ketele en Ghys wisten met een doublette zelfs twee ronden te nemen op de concurrentie. Op 30 ronden van het einde gingen de Belgen weer in de aanval, maar de Deense wereldkampioenen counterden. Zij slaagden er in de laatste ronden alsnog in een ronde terug te pakken op De Ketele en Ghys, die wel de zege pakten.

Mørkøv en Norman Hansen behouden leidersplaats

In de laatste onderdelen van de deze vierde avond won Mark Cavendish de eerste reeks achter de derny, pakte Yoeri Havik de winst in de supersprint, was ook Jasper De Buyst de sterkste achter de derny, legde Roy Pieters beslag op de winst in de scratch en sloten Marc Hester en Tuur Dens af met winst in de 500 meter tijdrit. Mørkøv en Norman Hansen slaagden erin ook na de vierde dag hun leidersplaats te behouden.

De Ketele en Ghys zijn de koppositie tot op elf punten genaderd en lijken vooralsnog de grootste uitdagers van het Deense koppel te worden. Ook De Buyst en Kluge volgen in dezelfde ronde, maar hebben een pak minder punten. Cavendish heeft met Iljo Keisse achterstand opgelopen en staat nu vierde op drie ronden. De andere koppels volgen ondertussen op vijf ronden of meer. De Zesdaagse van Gent duurt nog tot en met zondag.

Zesdaagse van Gent 2021

Stand na de vierde dag

1. / Michael Mørkøv – Lasse Norman Hansen – 263 punten

2. / Kenny De Ketele – Robbe Ghys – 252 punten

3. / Jasper De Buyst – Roger Kluge – 204 punten

4. / Iljo Keisse – Mark Cavendish – 178 punten en 3 ronden

5. / Otto Vergaerde-Jules Hesters – 109 punten en 5 ronden

6. / Fabio Van Den Bossche – Vincent Hoppezak – 86 punten en 9 ronden

7. / Yoeri Havik-Jan-Willem van Schip – 148 punten en 11 ronden

8. / Jonas Rickaert – Silvan Dillier – 134 punten en 11 ronden

9. / Morgan Kneisky – Matias Malmberg – 58 punten en 29 ronden

10. / Roy Pieters-Maikel Zijlaard – 29 punten en 35 ronden

11. / Gerben Thijssen – Michele Scartezzini – 46 punten en 37 ronden

12. / Tuur Dens-Marc Hester – 113 punten en 46 ronden