De Jumbo Foodcoach app: Eten als een prof met een voedingsplan op maat zaterdag 29 augustus 2020 om 15:30

Goede voeding is een basisvoorwaarde om optimaal te kunnen presteren. Dat geldt zowel voor topsporters als voor fanatieke fietsliefhebbers. Bij Team Jumbo-Visma worden de renners door middel van een speciale app voorzien van een persoonlijk voedingsplan. Sinds kort is deze Jumbo Foodcoach app voor iedereen beschikbaar. Is dit de manier om te eten als een prof?

Iedere fietser die een lange, veeleisende tocht doet vreest ervoor: de fameuze hongerklop. Wanneer je veel energie gebruikt, zal je voldoende moeten eten. Maar naast het vullen, is de timing en wat je eet minstens zo belangrijk. Het menselijk lichaam is immers als een machine die optimaal presteert wanneer de juiste de brandstof wordt toegediend. Daarnaast helpt gezonde voeding je sneller te herstellen na een training, je weerstand op peil te houden, bevordert het je spieropbouw en verlaagt het de kans op blessures.

Om op een makkelijke manier iedere dag gezonde keuzes te maken, is de Jumbo Foodcoach app ontwikkeld. Ieder mens is immers anders en heeft andere behoeften. De Jumbo Foodcoach App belooft je te helpen aan een dagelijks voedingsplan op maat. Onze nieuwsgierigheid was gewekt en we probeerden de beta-versie van deze gratis app enkele weken uit.

Voedingsplan op maat

Het downloaden en de installatie verloopt vlekkeloos, zoals je dat van een goed werkende app mag verwachten. Om te kunnen beginnen, moet je eerst een Jumbo-account aanmaken. Ook dat verloopt soepel. Al snel wordt gevraagd om een sport te kiezen. Een keuze met het oog op de toekomst, want momenteel is de app enkel voor wielersporters beschikbaar. Zo te zien worden daar binnenkort hardlopen, fitness en teamsporten aan toegevoegd.

Om de energiebehoefte vast te stellen, vraagt de Jumbo Foodcoach naar je geslacht, lengte en gewicht. Daarnaast wil men weten of je een zittend beroep hebt. Na deze simpele vragen komt er een advies met jouw dagelijkse caloriebehoefte, gespecificeerd in het aantal koolhydraten, eiwitten en vetten.

Functional Threshold Power

Hierna wordt het al iets lastiger. De app vraagt immers om je gemiddelde FTP waarde. Niet iedereen zal dit getal direct paraat hebben. Onder geoefende fietsers is het echter een begrip. FTP, ofwel Functional Threshold Power, staat voor het gemiddelde aantal watt aan vermogen dat een renner gedurende een uur kan volhouden. Dit heeft grote invloed op wat, wanneer en hoeveel je moet eten.

De meest nauwkeurige manier om dit te meten is met een inspanningstest. Mocht je deze nog niet gedaan hebben, dan voorziet de app in een handige tabel waar op basis van jouw conditie een inschatting wordt gemaakt. Al gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat deze inschatting onnauwkeurig kan zijn, wat weer negatieve gevolgen heeft voor de nauwkeurigheid van jouw voedingsplan. De app biedt in ieder geval de optie om dit getal later aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer je de test gedaan hebt.

Aan de slag

Het FTP-getal was de laatste vraag, waarna we aan de slag kunnen met het samenstellen van het menu. Daarbij biedt de Jumbo Foodcoach je de keuze uit 600 verschillende gerechten. Zoals je mag verwachten zijn er verschillende opties voor de ochtend, middag en avond. Naast deze hoofdmaaltijden is er ook nog de mogelijkheid om een tussendoortje toe te voegen.

Afhankelijk van jouw training en daarbij behorende energiebehoefte, wordt bepaald hoeveel je gaat eten. Op basis van hoe lang en hoe intensief je gaat fietsen, wordt er immers een nieuwe energiebehoefte vastgesteld. Ook ook het aantal koolhydraten, eiwitten en vetten wordt aangepast. Leuke toevoeging: ook de koolhydraten en calorieën van jouw voeding op de fiets kan worden meegenomen. Op basis van jouw minimale brandstofbehoefte, weet je precies hoeveel energierepen, krentenbollen of bananen je mee moet nemen om niet stil te vallen.

Dylan’s winnaarsontbijt

Terug naar de dagelijkse maaltijden. Door middel van een zoekfunctie kan er gezocht worden op gerechten of ingrediënten. Naast standaard keuzes als havermout bij het ontbijt of pasta bij het diner, ontdekken we ook de lievelingsgerechten van de renners. Zo is er Dylan Groenewegen’s winnaarsontbijt: havermout met banaan, rozijnen, kaneel en honing. Of de pasta met geroosterde paprika en rode pesto van Tony Martin.

Naast de voedingswaarden, ingrediënten en bereidingswijze, staat bij ieder gerecht ook de bereidingsduur en de moeilijkheidsgraad vermeld. Handig! De selectiefunctie ontbreekt op dit moment nog, maar wordt nog tijdens de Tour in een nieuwe update toegevoegd.

Simpel en doeltreffend

Na de app enkele weken getest te hebben, moeten we concluderen dat de Jumbo Foodcoach een uitkomst is. De app werkt simpel en doeltreffend. De dagelijkse zoektocht naar de samenstelling van een gevarieerd menu gaat hiermee een stuk soepeler. Er is een ruime keuze aan verschillende gerechten. Bovendien voelt het als een geruststelling te weten dat wat je eet, in ieder geval ook voedzaam is.

Klein minpuntje is wel dat de app weinig extra opties biedt voor variaties op de voorgestelde gerechten. Een eigen gerecht toevoegen was in de bèta-versie die wij getest hebben nog niet mogelijk, maar navraag leert dat deze optie in een nieuwe update in september wordt toegevoegd.

Al is het niet noodzakelijk om de schema’s iedere dag tot op de letter te volgen. Het tot op de calorie naleven van een voedingsplan is immers ook niet het doel van deze app. Het belangrijkste is dat je op een makkelijke manier inzicht krijgt over wat jij op een dag tot je neemt. Hierdoor kan je in kleine stappen toewerken naar een routine die je beter in staat stelt om verstandige keuzes te maken. Keuzes die uiteindelijk, op de langere termijn, een bijdrage gaan leveren aan het behalen van jouw fietsdoelen.