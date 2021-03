De Gendt: “Wist dat ik Mohoric op de klim moest lossen”

Thomas De Gendt heeft voor de tweede keer in zijn carrière de slotrit van de Ronde van Catalonië te winnen. In de lastige rit rond de Montjuïc in Barcelona trok hij aan het langste eind na een tweestrijd met Matej Mohoric. “Ik wist dat ik hem moest lossen op de klim”, wist De Gendt.

“In de afdaling van de Montjuïc sloeg hij altijd een gat, maar hij wachtte elke keer op mij”, legt de Belgische coureur van Lotto Soudal uit. “Daarom wist ik dat ik hem moest lossen bergop, want we samen bleven, dan loste hij mij en werd ik tweede. Toen ik voelde dat hij wat stilviel, heb ik het geprobeerd om te zien wat er gebeurde.”

Eindstand reed De Gendt weg en kwam Mohoric 22 seconden later over de finish. Tot blijdschap van De Gendt. “Ik wilde graag in de Volta Catalunya rijden”, zegt hij. “Het was jammer dat de ronde vorig jaar niet doorging. Ik vind het hier altijd leuk en ben er ook al vaker succesvol geweest. In de eerste etappes was ik nog niet heel goed, maar ik voelde mij steeds beter worden en vandaag voelde ik mij heel goed. Ik heb al eens gewonnen in Barcelona en het is heel speciaal om te winnen.”