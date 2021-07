De Gendt nuanceert uitspraken: “Ik zeg niet dat er gedopeerde renners rondrijden”

Thomas De Gendt stelde zondag vast dat hij er in de Tour de France voorlopig niet aan te pas komt. Zijn uitspraken zorgden voor behoorlijk wat commotie en dus voelt de renner van Lotto Soudal zich twee dagen later in gesprek met Sporza geroepen om zijn eerdere uitspraken te nuanceren.

“Normaal rij ik met deze waardes de boel in stukken, nu zat ik 100 meter achter op een groep van 70 renners. En ik was dan nog vertrokken van op de eerste rij. Eens moet de dag komen waarop de jongeren beter zijn, maar ze doen het gewoon heel abrupt. Normaal is dat geleidelijk, nu pakken ze ineens alles over en duwen ze de ouderen naar achteren”, liet De Gendt afgelopen weekend weten.

“Ze maken ervan alsof ik iedereen beticht van doping”

De uitspraken van de rasaanvaller van Lotto Soudal werden gretig opgepikt door de media en zorgden voor behoorlijk wat heisa. De Gendt was er echter niet op uit om renners in een kwaad daglicht te stellen. “Ze maken ervan alsof ik iedereen beticht van doping. Dat is niet de bedoeling. Het algemene niveau is gestegen en ik ben er gewoon niet goed genoeg meer voor. Dat was de bedoeling van mijn woorden.”

“Iedereen leest of interpreteert dat anders. Als je het interview bekijkt, dan zie je het anders dan wanneer je het leest. Dan klinkt het harder. Ik zei het niet al lachend, wel met een glimlach. Ik zie mijn waardes en ik kan die vergelijken. De waardes van andere renners ken ik niet. Mijn waardes zijn helemaal niet slecht, maar het is niet voldoende om er iets mee te doen. Dat is mijn vaststelling. Daarbij zeg ik niet dat er gedopeerde renners rondrijden, gewoon dat ze beter zijn.”