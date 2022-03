Jumbo-Visma en UAE Emirates domineren de koers

Podcast

Het grindstof van Strade Bianche is door de waaiers van Parijs-Nice uit onze haren geblazen. Met twee WorldTour-koersen die dit weekend in hun plooi vallen, hebben de heren genoeg te bespreken in de podcast.

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast krijgen Maxim en Youri gezelschap van de Vlaamse veldritkenner Nico Dick. Hij schuift aan om te vertellen over de kersverse veldritkalender én over hoe de wielerfans in zijn land reageerden op de zege van Lotte Kopecky in Strade Bianche.

Ook is er in deze aflevering aandacht voor het duel der sprinters in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, met daarbij een kort fragment over Fabio Jakobsen. Youri was afgelopen weekend bij de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour en sprak daar met een aantal mensen over de gevaarlijke verkeersomstandigheden.

