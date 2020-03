De concurrentie is gewaarschuwd: “We zien een nieuwe Quintana” zondag 15 maart 2020 om 11:27

Nairo Quintana was vorig jaar bijna afgeschreven als renner van Movistar, maar de Colombiaanse klimmer lijkt weer helemaal terug nu hij in dienst rijdt van Arkéa-Samsic. De 30-jarige renner won gisteren met verve de koninginnenrit van Parijs-Nice, nadat hij eerder dit seizoen al de beste was in twee Franse voorbereidingskoersen.

Philippe Mauduit, ploegleider bij het concurrerende Groupama-FDJ, komt dan ook tot een simpele conclusie. “We zien een nieuwe Quintana. Ik heb hem in jaren niet zo sterk zien rijden. Ik denk dat hij enkele moeilijke jaren heeft beleefd bij Movistar, maar hij heeft nu zijn motivatie en vrijheid weer teruggevonden”, zo vertelt Mauduit aan Le Télégramme.

De gewezen winnaar van de Giro d’Italia en Vuelta a España verzorgde dit jaar al enkele klimdemonstraties, denk aan zijn imponerende zege op de Mont Ventoux in de Tour de la Provence en zijn overwinning op de Col d’Eze in de Tour du Var. Afgelopen zaterdag won hij dan weer op Valdeblore La Colmiane na een flitsende aanval in de laatste kilometers.

Arkéa-Samsic: “We gaan natuurlijk voor de Tourzege”

De Colombiaan won al eens de Giro en Vuelta, maar volgens Maduit heeft Quintana nog altijd de capaciteiten om de Ronde van Frankrijk te winnen. Arkéa-Samsic, de ploeg van Quintana, is het (uiteraard) eens met de ploegleider. “De focus ligt nu op de Tour en we gaan natuurlijk voor de eindzege”, zo vertelt sportdirecteur Yvon Ledanois.

Nu Parijs-Nice is afgelopen en er voorlopig geen wedstrijden meer op de planning staan wegens het coronavirus, is het tijd voor Quintana om huiswaarts te keren. “Ik ga nu naar Colombia om bij mijn familie te blijven”, zo eindigt de renner.