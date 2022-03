De belangrijkste bijzaak in het leven

Podcast

Eindelijk! Het Vlaamse voorjaar is begonnen. Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne werden twee koersen die opnieuw niet teleurstelde. Maar het was ook een week van grote internationale onrust vanwege de inval van Rusland in Oekraïne, met ook gevolgen voor de wielersport.

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken Maxim Horssels en Youri IJnsen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de wielerwereld. Ook passeert er een verhaal over Lennard Hofstede, die weer welkom is bij Jumbo-Visma, en wordt er vooruitgeblikt op Strade Bianche.

Daarnaast horen we Primož Roglič over zijn seizoensstart en alsof dat nog niet genoeg is, heeft Youri een speciaal item over de ‘Tietemania’ tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne uit de hoge hoed getoverd. Beluister de nieuwe aflevering hieronder.

