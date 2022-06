Davide Rebellin (50) maakt rentree na dubbele beenbreuk

Davide Rebellin staat vandaag aan de start van de Giro dell’Appennino. De 50-jarige renner liep in september 2021 een dubbele beenbreuk op tijdens de Memorial Marco Pantani, maar keert nu terug in het peloton. “Ik weet nog niet voor hoe lang, voor hoeveel wedstrijden, maar het belangrijkste is om opnieuw te beginnen en altijd in je dromen te geloven”, aldus Rebellin op zijn sociale media.

“Ik heb een lange periode van revalidatie doorgebracht na mijn scheenbeen- en kuitbeenblessure die ik 18 september vorig jaar opliep”, vertelt Rebellin, die tegenwoordig rijdt voor het continentale Work Service Marchiol Vega. “Maar mijn wens is altijd geweest om terug te komen, om weer een nummer op mijn rug te spelden en de speciale emoties opnieuw te beleven die wedstrijden nog steeds op mij weten over te brengen: een mix van adrenaline, plezier en passie.”

Rebellin debuteerde in 1992 als profwielrenner en begint nu aan zijn eenendertigste seizoen. Vorig jaar reed hij nog naar meerdere ereplaatsen. Zo werd hij tiende in de Sibiu Cycling Tour en zevende in de Ronde van Roemenië. In de Giro dell’Appennino, waar hij vandaag zijn comeback maakt, eindigde hij als twaalfde.