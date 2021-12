Davide Rebellin (50) gaat definitief door

Davide Rebellin plakt er definitief nog een jaartje aan vast. De inmiddels 50-jarige renner, die afgelopen september nog een dubbele beenbreuk opliep en eerder nog onzeker was over zijn toekomst, heeft voor één jaar heeft bijgetekend bij de Italiaanse continentalformatie Work Service Marchiol Vega. Het zal Rebellins dertigste jaar als prof worden.

Afgelopen seizoen was Rebellin vooral in Italië actief, maar behaalde waarschijnlijk zijn strafste resultaten in Roemenië. In juli werd de Italiaan tiende in de Sibiu Cycling Tour, in september eindigde hij als zevende in de Turul Romaniei.

Maar niet veel later kwam hij tijdens de Memorial Marco Pantani zodanig hard ten val, dat hij in november nog altijd op krukken liep. De twijfel die toen nog bestond over het voortzetten van zijn carrière, is nu echter verleden tijd. Hij begint volgend jaar gewoon aan zijn tweede seizoen bij Work Service.

Rebellin begon zijn carrière in 1992 bij GB-MG Maglificio. Daarna kwam hij onder meer langere tijd uit voor Polti en Gerolsteiner. Op zijn erelijst prijken onder andere de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en driemaal de Waalse Pijl.

Davide Rebellin poursuivra une saison supplémentaire chez Work Vitalcare. A 50 ans l'Italien entamera sa 30° saison ai niveau UCI (WT – PCT – CT) #Cyclisme https://t.co/Sf3OIGyxkT — Biarnes (@Biarnes72) December 8, 2021