Davide Rebellin (48) droomt van Italiaanse titel: “Virus beslist niet wanneer ik stop” donderdag 21 mei 2020 om 12:46

Het coronavirus krijgt Davide Rebellin niet klein. De inmiddels 48-jarige coureur is nog altijd actief en hij is niet van zins om via de achteruitgang het wielrennen vaarwel te zeggen. Sterker nog, Rebellin barst van de ambities. Dat laat hij weten in het radioprogramma Ultimo Chilometro.

“Ik wil niet dat het coronavirus beslist wanneer ik moet stoppen”, zegt Rebellin. “Ik wil dat moment kiezen en zou dat graag willen doen tijdens een belangrijke wedstrijd. Mijn droom is om mijn carrière af te sluiten bij een ploeg waarmee ik belangrijke wedstrijden kan rijden, waardoor ik in stijl kan afsluiten. Het liefst wil ik deelnemen aan enkele klassiekers en daar mijn loopbaan beëindigen.”

Rebellin weet niet wat hij van zichzelf kan verwachten in het huidige profpeloton. “Ik weet niet welke resultaten ik kan behalen in klassiekers, aangezien ik – naast mijn leeftijd – ook al enkele jaren niet meer aan dat soort wedstrijden heb deelgenomen. En mijn programma is al jaren niet geweest zoals dat van WorldTour-teams.”

Tricolore als droom

Ook het Italiaans kampioenschap staat nog hoog op het verlanglijstje van de oud-winnaar van de Amstel Gold Race. “Of ik meteen ga stoppen als ik het kampioenschap win? Nee, want ik zou graag nog willen koersen met de tricolore. Het is een tenue dat ik nog nooit gedragen heb. Het zou een droom zijn.”

Rebellin maakte in februari bekend dat hij dit jaar nog uit zou komen voor Meridiana Kamen, een Kroatische ploeg met een continentale licentie. “Ik hoop dat wij als kleinere teams ook nog kansen krijgen om te koersen. Daarbij denk ik aan de sponsoren die ook volgend jaar willen blijven investeren, en ook aan de verschillende jonge renners van die kleinere teams”, legt hij uit.