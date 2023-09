donderdag 28 september 2023 om 16:19

Davide Formolo volgt Sjoerd Bax op in Coppa Agostoni na overtal UAE Emirates

Davide Formolo is in de Coppa Agostoni de opvolger van Sjoerd Bax, die vorig jaar verrassend de Italiaanse najaarskoers won. Dit jaar heerste UAE Emirates, de huidige ploeg van Bax, in de finale en daar profiteerde Formolo optimaal van. De Italiaan zat mee in de kopgroep en profiteerde optimaal van het overtal dat hij had met Marc Hirschi. Victor Lafay strandde op plek drie.

De Colle Brianza (3,1 km aan 6,7%) en de klim naar en door Lissolo (2,5 km aan 7,2%) waren de twee scherprechters van de Coppa Agostoni. Deze hellingen werden meerdere keren beklommen. Na de laatste passage door Lissolo was het nog ruim dertig kilometer – relatief vlak – tot de finish.

Quinten Hermans in de aanval

Quinten Hermans was de meest aansprekende naam in de ontsnapping van de dag. De Belg van Alpecin-Deceuninck schoof mee in een vlucht met ook Óscar Rodriguez (Movistar), Marco Tizza (Bingoal WB), Maxime Bouet (Arkéa-Samsic) en Mattéo Vercher (TotalEnergies). Zij kregen nooit veel meer dan twee minuten voorsprong van UAE Emirates.

Voor Bouet en Tizza ging het te hard naarmate de finale naderde. UAE Emirates kreeg in die fase ook bijval van Jayco AlUla in de achtervolging op Hermans, Rodriguez en Vercher, die daardoor al op 60 kilometer van de finish werden ingerekend. Een eerste elitegroep met Davide Formolo, Chris Harper, Warren Barguil en Victor Lafay wist 20 seconden weg te rijden uit een uitgedund peloton.

Met een voorsprong begonnen de vier koplopers aan de laatste echte klim van de dag. De enige achtervolger die de sprong kon maken, was Marc Hirschi. De Zwitserse kampioen sloot vlak na de top van de Lissolo aan, waardoor UAE Emirates een overtal kreeg in de kopgroep.

UAE Emirates speelt het goed uit

De achtervolging, met onder meer Simon Yates, Filippo Zana, Ben O’Connor en Iván Garcia, kreeg daardoor een serieuze knauw, ook omdat Diego Ulissi als stoorzender mee zat. De vluchters begonnen met 50 seconden voorsprong aan de vlakke finale en liepen steeds verder uit. UAE Emirates kreeg de controle volledig in handen toen Ulissi als enige renner de jacht opende op de kopgroep, waaruit Formolo juist was weggereden.

Formolo werd dus geschaduwd door Hirschi in de groep achter hem, terwijl Ulissi daarachter juist probeerde aan te sluiten bij de groep met Hirschi, Harper, Lafay en Barguil. De Italiaanse koploper liep uit naar een voorgift van 30 seconden en kon zo ruim voor de finish al gaan vieren. In de achtergrond maakte Hirschi het feest compleet door weg te rijden en tweede te worden. De derde plaats ging naar Lafay.