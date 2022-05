Davide Formolo moet zege aan Koen Bouwman laten: “Zagen al dat hij de snelste was”

Davide Formolo moest vandaag genoegen nemen met een derde plaats in de zevende etappe van de Ronde van Italië. De Italiaan werd in de sprint van de kopgroep geklopt door twee Nederlanders, Bauke Mollema en Koen Bouwman. “We zagen al dat hij de snelste”, zei Formolo na afloop over winnaar Bouwman.

“Maar omdat Dumoulin hem hielp, was het onmogelijk om weg te komen”, wees de renner van UAE Emirates op het ploegenspel van Jumbo-Visma. “Voor dat moment leverde iedereen ongeveer dezelfde kracht, dus het was ook niet mogelijk om toen weg te rijden. We nemen dit mee naar morgen en we blijven vechten. Morgen is er de rit Napoli-Napoli, maar waarschijnlijk blijf ik dan in het peloton, want mijn benen doen zo’n pijn”, sloot Formolo lachend af.