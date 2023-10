Nick Doup • zondag 15 oktober 2023 om 17:49

Davide Formolo hint op definitief vertrek bij UAE Emirates na zege in Veneto Classic

Video Heeft Davide Formolo zijn laatste wedstrijd voor UAE Emirates winnend afgesloten? De Italiaanse klimmer ontweek na zijn solozege in de Veneto Classic alle vragen over een vervroegd vertrek naar Movistar, waar eerder dit seizoen al over werd geschreven. Dat hij volgende week niet naar het trainingskamp van UAE in Dubai gaat, lijkt te hinten op een definitief vertrek.

“Eerst gaan we met de ploeg naar Dubai. Daar hebben een bijeenkomst met het team, om kennis te maken met de nieuwe renners en sponsors te ontmoeten. Daarna ga ik zelf naar Cyprus op vakantie”, aldus Marc Hirschi, de nummer twee van de Veneto Classic en ploegmaat van winnaar Formolo. Alleen ontkent de Italiaan dat hij naar Dubai gaat. “Eerst ga ik eens op vakantie”, lacht hij in gesprek met WielerFlits.

We spraken beide renners naar aanleiding van het een-tweetje dat zij namens UAE Emirates behaalden in de Veneto Classic. Toen de finale ontplofte op de gravelklim van Diesel Farm reed eerst Filippo Zana weg, maar in de afdaling kwamen Hirschi en later ook Formolo aansluiten. Op het laatste heuveltje reed die laatste weg, waarna hij solo won.

“Ik ging all in op de laatste klim, daar heb ik alles gegeven wat ik had”, blikt Formolo terug. “Ik had wat problemen op die gravelklim, omdat ik grip verloor en voet aan de grond moest zetten. Daar verloor ik zeker tien seconden, maar ik voelde mij geweldig en voelde dat ik nog terug kon komen. […] Marc zei dat ik mocht aanvallen, dan kon hij de anderen volgen. Het is geweldig om deze koers zo af te sluiten.”



Hirschi won vorig jaar nog in Bassano del Grappa, maar werd nu tweede. “De situatie was bijna hetzelfde als vorig jaar. Dit was perfect voor ons”, aldus de Zwitserse kampioen, die op Diesel Farm even moest lossen bij Zana. “Maar ik koos een goed tempo voor mezelf, op de limiet, maar wist dat ik terug kon komen. Daarna konden we om en om aanvallen, zodat Zana moest werken. Het was bijna onmogelijk voor hem om te winnen zo.”

Het bleek een onmogelijke opgave voor de Italiaanse klimmer van Jayco AlUla, die op Diesel Farm nochtans wegreed van de rest. “Ik heb alles geprobeerd, maar ik ben blij met het podium. UAE Emirates was heel sterk, zij hadden twee man in de finale, dat maakte het heel moeilijk”, vertelde hij na afloop aan WielerFlits.