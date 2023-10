zondag 15 oktober 2023 om 16:33

Davide Formolo pikt Veneto Classic mee na ploegenspel met Marc Hirschi

De Veneto Classic is een prooi geworden voor Davide Formolo. De Italiaan reed op de slotbeklimming weg van ploegmaat Marc Hirschi en Filippo Zana, die mee het podium mochten bezetten.

De laatste halte van de Venetiaanse Wielerweek werd vanochtend in het bescheiden plaatsje Mel op gang geschoten voor een koers over 195,7 kilometer. Centraal stonden twee lokale omlopen.

Eentje van 12,6 kilometer met de beklimming naar La Rosina (2,6 km aan 6,3%) als telkens terugkerende scherprechter. En dan nog een andere over een alternatief circuit van 12,4 kilometer waarin het telkens uitkijken was naar de korte maar wel zeer pittige kasseienklim naar La Tisa. Beide rondjes stonden vier keer op het programma, gevolgd door de Diesel Farm (1,2 km aan goed 11%, met een piek tot 14%) en de Contra Soarda (400 meter aan 10,3%) in de laatste kilometers. Meer dan voldoende lastigheidsgraad dus.

Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling) en Michael Belleri (Biesse-Carrera) lieten zich niet door al dit geweld afschrikken en vormden de kopgroep van de dag. Opvallende namen, want Rosskopf en Belleri maakten ook in de Giro de Veneto – eerder deze week – het mooie weer met een lange vlucht.

Vier keer La Tisa brengt geen soelaas

De twee toonden toen, in het gezelschap van onder andere Brent Van Moer en Stan Dewulf, dat je hen niet mag onderschatten, want ze schopten het tot diep in de finale. Desondanks kregen de drie leiders een mooie voorsprong van een zestal minuten op het peloton. UAE-Emirates en Uno-X, in functie van hun respectievelijke kopmannen Marc Hirschi Tobias Halland Johannessen, namen zonder verpinken hun verantwoordelijkheid.

Op zo’n vijftig kilometer van de streep begonnen de beklimmingen van het kasseiklimmetje La Tisa, in feite een muur van 300 meter aan ruim 11%, over een bijzonder smalle en dus met kasseien bezaaide weg. Dat deed het kriebelen bij enkele aanvalslustigen in het peloton. Een vijftal met Erik Fetter (EOLO-Kometa), Milan Menten (Lotto Dstny), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek) en Davide Formolo (UAE-Emirates) maakte in één ruk de sprong naar de leiders, maar na een volgende beklimming van La Tisa bleven alleen de laatste drie over.

Het inspireerde ook onder andere Matteo Trentin (UAE-Emirates), Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Anton Charmig (Uno-X) om te anticiperen, maar bij aanvang van de slotbeklimming van La Tisa, met 19 kilometer te gaan, was alles toch weer te herdoen. Maar ook die beklimming bracht geen definitief soelaas. Andreas Kron en Florian Vermeersch (Lotto Dstny) hadden er wel zin in, net als Cosnefroy en Filippo Zana (Jayco-AlUla). Toch zaten we na afloop nog met zeker dertig renners bij elkaar.

Beslissing op Diesel Farm

In de vlakke kilometers richting slotbeklimmingen Diesel Farm en Contra Soarda zat het spel vervolgens op de wagen. Aanval na aanval volgde, maar steeds was er wel een andere ploeg – vaak Uno-X – die zich geroepen voelde om de pogingen te neutraliseren. Op Diesel Farm zelf sloop Filippo Zana weg. Hischi had niet meteen een antwoord in huis, maar maakte op het technische, met gravel bedekte tweede deel van de klim snel terrein goed. Dankzij zijn sterke techniek maakte de Zwitser vervolgens in de afdaling de sprong, net als ploegmaat Davide Formolo.

Zo kregen we op acht kilometer van de finish drie leiders. Maar goed samenwerken? Daar dachten de drie niet aan. Hirschi waagde zich vrijwel meteen aan en aanval, die door Zana sterk werd beantwoord. Die inspanning bekocht de Italiaan op slotbeklimming Contra Soarda, toen hij er niet in slaagde om de versnelling van Formolo te beantwoorden.

UAE Emrates-ploegmaat Hirschi bleef – zoals het een goede ploeggenoot betaamt – in het wiel van Zana zitten, en legde hem er later op in de sprint. Maar dan wel een handvol seconden na Formolo, die na de Coppa Agostoni zijn tweede najaarskoers in Italië wint.