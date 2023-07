‘Davide Formolo verlaat UAE Emirates vroegtijdig en tekent bij Movistar’

Davide Formolo verlaat UAE Emirates aan het einde van dit seizoen. Dat meldt VeloNews-journalist Daniel Benson op Twitter. De Italiaan zou overstappen naar Movistar.

Formolo heeft nog een contract bij UAE Emirates tot eind 2024, maar de ploeg uit het Midden-Oosten geeft hem de vrijheid om andere oorden op te zoeken. Volgens Benson heeft hij voor Movistar gekozen.

De 30-jarige renner rijdt sinds 2020 voor UAE Emirates, daarvoor stond hij twee jaar onder contract bij BORA-hansgrohe. In zijn periode bij UAE Emirates wist Formolo zelf één keer te winnen: in zijn debuutjaar schreef hij een rit in het Critérium du Dauphiné op zijn naam. Dit seizoen eindigde hij al tweede in de Saudi Tour en werd hij negende in Strade Bianche.

Voor de rest was Formolo de voorbije seizoenen ook vooral belangrijk als helper. Zo was hij in 2020 en 2021 onderdeel van de selectie die met Tadej Pogacar de Ronde van Frankrijk won. In 2022 en 2023 reed hij de Tour niet.

🚨 Davide Formolo update. UAE Team Emirates will not stand in his way. He will leave the team at the end of the season. No official comment yet but he will race for Movistar in 2024 🇮🇹 🇪🇸 🟢⚪️🔴

— Dnlbenson (@dnlbenson) July 25, 2023