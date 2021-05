Davide Cimolai na derde podiumplaats: “Er zijn nog twee sprintkansen”

Davide Cimolai moest gisteren in Foligno genoegen nemen met een derde plaats. De Italiaanse sprinter van Israel Start-Up Nation finishte na een chaotische finale achter ritwinnaar Peter Sagan en Fernando Gaviria. Het is voor de 31-jarige Cimolai alweer zijn derde podiumplaats in deze Giro.

Cimolai, eerder al tweede in Canale en Termoli, wist zich in de bochtige slotfase goed te positioneren. In de laatste honderden meters bleek hij echter niet de snelheid te hebben om Sagan en Gaviria echt uit te dagen. “Ik ging vandaag echt voor de zege, maar toch ben ik wel blij met deze derde plaats. De ploeg reed een geweldige etappe.”

“We hadden met een zege kunnen spreken van een perfecte dag”, aldus Cimolai, die als rappe man nog twee etappes heeft aangekruist. “Ik denk dat er nog twee sprintkansen zijn in deze Giro en ik hoop echt dat ik nog een etappe kan winnen. Ik denk met name aan de etappe (die naar Verona, red.) die finisht in mijn thuisregio.”