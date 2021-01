Davide Cassani overhandigt Ventoux-fiets aan moeder Pantani

Davide Cassani heeft woensdag de Bianchi van Marco Pantani, die daarop in de Tour de France van 2000 Lance Armstrong versloeg boven op de Mont Ventoux, overhandigd aan de moeder van de Italiaanse wielerlegende. Hij deed dat op de dag dat ‘de Piraat’ 51 jaar zou zijn geworden.

Pantani en Armstrong vochten in de Tour de France van 2000 een memorabel duel uit op de Mont Ventoux. Uiteindelijk liet de Amerikaan van US Postal de zege aan de Italiaan, die dat jaar alleen naar de Tour was gekomen om etappezeges te behalen. De rit kreeg echter een staartje, want Pantani voelde zich vernederd door het ‘cadeautje’ van Armstrong. Die liet daarop weten nooit meer aan iemand een zege te schenken.

De fiets van Pantani kwam in december onder de hamer, nadat Mercatone Uno, de merknaam waarmee de Italiaan jarenlang op de borst reed, in zware financiële problemen kwam. Davide Cassani, de Italiaanse bondscoach, vond echter dat de fiets thuishoorde in het museum van Pantani in Cesenatico en deed dus samen met de zakenman Carlo Pesenti mee aan de veiling. Uiteindelijk plaatsten ze met 66.000 euro het winnende bod.

Na de veiling beloofde Cassani de fiets zo snel mogelijk naar Cesenatico te brengen. Uitgerekend op de dag dat ‘de Piraat’ 51 jaar zou worden, was het zover en werd de fiets overhandigd aan zijn moeder Tonina. Op zijn social media schrijft Cassani: “Terwijl de tranen in haar ogen stonden en met een prachtige lach op haar gezicht, heeft ze ons met mooie woorden bedankt. We zijn ervan overtuigd dat ze een stukje rust heeft gevonden.”