Davide Cassani redt Ventoux-fiets Marco Pantani op veiling

Davide Cassani, de Italiaanse bondscoach, heeft er mede voor gezorgd dat de Bianchi van Marco Pantani, waarmee hij in de Tour de France van 2000 Lance Armstrong versloeg boven op de Mont Ventoux, weer in de handen van de familie van de Italiaanse wielerlegende komt.

Pantani en Armstrong vochten in de Tour de France van 2000 een memorabel duel uit op de Mont Ventoux. Uiteindelijk liet de Amerikaan van US Postal de zege aan de Italiaan, die dat jaar alleen naar de Tour was gekomen om etappezeges te behalen. De rit kreeg echter een staartje, want Pantani voelde zich vernederd door het ‘cadeautje’ van Armstrong, die daarop liet weten nooit meer aan iemand een zege te schenken.

De fiets kwam deze week onder de hamer, nadat Mercatone Uno, de merknaam waarmee Pantani jarenlang op de borst reed, in zware financiële problemen kwam. Om geld in het laatje te brengen, werden 37 memorabilia van de in 2004 overleden renner geveild. Het nieuws zorgde voor reuring bij veel fans, en met name zijn familie. Pantani had de spullen zelf namelijk ooit geschonken aan de baas van Mercatone Uno.

66.000 euro

Ook de Italiaanse bondscoach Davide Cassani hoorde van het nieuws, dus nam hij samen met de zakenman Carlo Pesenti deel aan de veiling. Het bod op de fiets werd tientallen keren verhoogd. Een speler uit de Italiaanse Serie A bood 55.000 euro voor de iconische fiets, een sportmakelaar had er 64.000 euro voor over. Maar uiteindelijk hadden Cassani en Pesenti het winnende bod met 66.000 euro. Zij willen de fiets zo snel mogelijk thuis brengen.

“Dat was ook het plan”, vertelde Cassani aan La Gazzetta dello Sport. “Het gaat gebeuren op 13 januari, op de verjaardag van Marco. We brengen de fiets naar Cesenatico om aan het museum te schenken, dat wordt gerund door zijn familie. Zo kan iedereen ervan genieten. De veilig was niet makkelijk. Veel dank gaat uit naar Pesenti en de andere vrienden van het consortium: zonder hen was dit nooit mogelijk geweest.”

In totaal bracht de hele veiling 161.000 euro op.