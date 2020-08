Davide Ballerini verslaat sprinters in slotrit Ronde van Polen, Evenepoel pakt eindzege zondag 9 augustus 2020 om 18:47

De slotrit in de Ronde van Pollen is gewonnen door Davide Ballerini. In Krakau was de rappe man van Deceuninck-Quick-Step sneller dan topfavoriet Pascal Ackermann. De leiderstrui van Remco Evenepoel kwam vandaag niet in gevaar.

Na het klinken van het startschot trokken zeven renners meteen ten aanval. Alleen James Whelan wist uiteindelijk de ontsnapping van de dag te halen. Hij kreeg gezelschap van zes medevluchters: Jos van Emden, Geoffrey Bouchard, Luke Rowe, Hugo Houle, Przemysław Kasperkiewicz en Alexis Gougeard.

Kopgroep

De koplopers moesten hard werken om voorop te blijven. Het peloton, voornamelijk onder leiding van BORA-hansgrohe, liet de voorsprong niet veel groter worden dan drie minuten.

Ook in Polen werd het peloton getrakteerd op zomers weer. Het was zonnig, weinig wolken en temperaturen die opliepen tot dertig graden. Met nog dertig kilometer te gaan werd in het peloton de gashendel verder opengedraaid.

Achtervolging

Klassementsman Maximilian Schachmann cijferde zich volledig weg voor teamgenoot en topfavoriet Ackermann. De Duits kampioen, de nummer dertien van het klassement, nam meermaals het peloton op sleeptouw. Hij wisselde de kopbeurten af met Quinn Simmons van Trek-Segafredo.

Bij het opdraaien van de eerste van drie lokale rondes (van 4 km.) had het peloton de koplopers in het vizier. Op anderhalve ronde van het einde was het zover. Om de kans op nieuwe uitvalspogingen te minimaliseren besloten de sprintersploegen toen al de welbekende sprinttreintjes op de rails te zetten.

In de eindsprint leek Ackermann op ritzege af te stevenen, maar als een duveltje uit een doosje kwam Ballerini er toch nog tussendoor. Met veel meer snelheid dan zijn concurrenten wist hij met overtuiging als eerste te finishen en daarmee Deceuninck-Quick-Step een nieuwe zege te bezorgen.