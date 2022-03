Davide Ballerini terug na coronabesmetting: “Ik wil goed zijn voor de klassiekers”

Davide Ballerini keert deze week terug in het peloton. Nadat de Italiaanse finisseur vanwege een coronabesmetting noodgedwongen de Tour de La Provence aan zich voorbij moest laten gaan, wordt Tirreno-Adriatico zijn eerste wedstrijd sinds de Saudi Tour begin vorige maand.

Ballerini begon het nieuwe seizoen met de Saudi Tour, waarvan hij met drie top 10-klasseringen terugkeerde. Daarna zou hij aan de start verschijnen van de Tour de La Provence, maar vanwege een positieve coronatest moest hij de Franse ronde, waar hij een jaar geleden twee etappes en het puntenklassement won, aan zich voorbij laten gaan. In aanloop naar zijn doelen in het voorjaar ging de 27-jarige renner samen met Rémi Cavagna, een ploeggenoot bij Quick-Step Alpha Vinyl, op hoogtestage op de vulkaan El Teide op Tenerife.

Op de website van zijn ploeg laat Ballerini weten blij te zijn om terug te zijn. “Na corona te hebben gehad, was het niet makkelijk om terug te komen. Ik ging met Rémi op hoogtestage op de Teide. Het was belangrijk om een ploeggenoot bij me te hebben. Het hielp en motiveerde me”, blikt de snelle Italiaanse afmaker terug. “Ik denk dat de conditie goed is, maar we zullen natuurlijk zien hoe het vandaag in de tijdrit en de volgende etappes gaat. Maar mijn grote doelen komen later met de klassiekers.”

Ondertussen voelt de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad van 2021 zich weer goed, laat hij weten. “Ik voel me ontspannen en fris. Ik was een beetje ziek toen ik corona had, en als je een week fietsen verliest, is het moeilijk om terug te komen. De eerste keer dat je weer op de fiets zit, rijd je zo’n 25 per uur en voel je het verschil, want normaal kun je makkelijk 35 per uur of meer rijden. Als je thuiskomt, ben je echt kapot. Ook mentaal is het moeilijk, maar je weet dat het normaal is en dat je je lichaam de tijd moet geven.”

Andere aanloop naar de klassiekers

Al lang voor de aanvang van het nieuwe seizoen had Ballerini met zijn ploeg een andere weg naar de klassiekers uitgestippeld, een route zonder Omloop Het Nieuwsblad. “Vorig jaar zat ik al op mijn topniveau in de Omloop en ging het daarna minder goed. Met mijn trainer Vasilis hebben we besloten om wat later te pieken en de vorm later vast te houden voor de eendagswedstrijden. Daarvoor besloten we om op hoogte te gaan. We hebben het geprobeerd en gedaan, en nu gaan we zien of het loont in Tirreno-Adriatico en de komende klassiekers.”

De Italiaan heeft goede herinneringen aan de Tirreno, waar hij voor de vijfde keer van start gaat. “Mijn persoonlijke doel is om mijn conditie te verbeteren en wat snelheid in de benen te brengen na de hoogtestage. Ik wil goed zijn voor de klassiekers”, kondigt hij aan. “Ik zal de ploeg, Remco (Evenepoel, red.), Julian (Alaphilippe) en Mark (Cavendish) helpen. Voor mij komen de doelen later met de kasseiklassiekers, die hebben iets speciaals, je moet er de hele tijd vooraan bij zijn en het juiste moment vinden. Je pakt gewoon de gelegenheid als die er is, en je gaat ervoor.”