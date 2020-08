Davide Ballerini: “Onze gedachten waren de hele dag bij Jakobsen” donderdag 6 augustus 2020 om 20:06

Een dag na de verschrikkelijke valpartij van Fabio Jakobsen werd er vandaag ‘gewoon’ weer gekoerst in de Ronde van Polen. Ploeggenoot Davide Ballerini slaagde er in Zabrze bijna in om de etappe te winnen, maar de Italiaan moest genoegen nemen met plek drie. “Het was voor iedereen een zware dag.”

Ballerini moest de hele dag aan Jakobsen denken, die niet meer in levensgevaar verkeert na het heftige incident met Dylan Groenewegen in de openingsrit van de Ronde van Polen. De situatie is echter nog wel kritiek. “Onze gedachten waren de hele dag bij Fabio. Ik weet zeker dat hij vandaag zou hebben meegestreden om de zege.”

“Ik wilde voor hem een goed resultaat behalen, maar dat is niet makkelijk tegen deze sterke tegenstanders. We hebben echter nog drie etappes te gaan en we hopen als ploeg nog enkele mooie resultaten te boeken voor Fabio. Laten we hopen dat hij dit overleeft en weer volledig zal herstellen”, aldus Ballerini.