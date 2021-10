Davide Ballerini nog twee jaar bij Deceuninck-Quick-Step

Davide Ballerini (27) heeft zijn aflopende contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengd. De Italiaanse winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarige verbintenis, die hem tot eind 2023 bij de Belgische ploeg houdt.

Voor Ballerini is het een droom om bij Deceuninck-Quick-Step, dat volgend jaar Quick-Step-Alpha Vinyl gaat heten, te blijven. “Ik voel mij geweldig hier en ik heb er nooit aan gedacht om deze ploeg te verlaten. Bij de Wolfpack won ik mijn eerste grote eendagskoers en dat geeft mij vertrouwen dat ik op een dag kan strijden voor de zege in Parijs-Roubaix. Dat is mijn grootste doel”, zegt hij. “De Tour de France rijden en deel zijn van het succes van Mark Cavendish maakt mij ook erg trots.”

Ploegbaas Patrick Lefevere is blij dat Ballerini zijn belofte inlost. “We kenden zijn potentieel toen hij tekende, en Davide heeft ons niet teleurgesteld. Hij heeft meerdere zeges geboekt in die twee jaar en hij heeft laten zien dat hij altijd klaar is om te werken voor zijn ploeggenoten. Maar hij heeft ook nog veel ruimte om te verbeteren. Dat is waarom een nieuw contract logisch is”, aldus Lefevere.

Ballerini werd in 2017 prof bij Androni Giocattoli-Sidermec, waarna hij in 2019 de overstap maakte naar Astana. Lefevere pikte de Italiaanse hardrijder daar na een seizoen al op. In dienst van Deceuninck-Quick-Step won hij al in de Ronde van Polen, de Tour de la Provence (twee etappes) en dus de Omloop Het Nieuwsblad.