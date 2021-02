Davide Ballerini begint met sprintzege aan Tour de La Provence

De openingsetappe van de Tour de La Provence is gewonnen door Davide Ballerini. De Italiaan van Deceuninck-Quick-Step wist in Six-Fours-les-Plages met een ultieme jump Arnaud Démare de loef af te steken. Nacer Bouhanni kwam als derde over de streep.

Na de Ster van Bessèges is de Tour de La Provence de tweede ‘grote’ rittenkoers op Franse bodem van dit nog jonge wielerseizoen. In de openingsrit van Aubagne naar Six-Fours-les-Plages lagen er meteen kansen voor de sprinters. Vanuit de start was het al meteen klimmen geblazen met onder meer de Col de l’Éspigoulier, maar de finale had weinig meer om het lijf.

Calmejane en Fernández vormen kopgroep van de dag

De vroege vlucht werd gevormd door een Fransman en een Spanjaard. Rasaanvaller Lilian Calmejane koerst dit seizoen voor AG2R Citroën en de nummer acht van de voorbije Grand Prix La Marseillaise wilde zich al meteen laten zien voor zijn nieuwe werkgever. Calmejane kreeg onderweg het gezelschap van Delio Fernández en de twee renners konden rekenen op een vrijgeleide van het peloton.

Het verschil liep op een gegeven moment op tot bijna vier minuten, maar Calmejane en Fernández hadden nooit echt uitzicht op de ritzege. In het peloton werd er in de eerste uren rustig doorgereden en hadden de renners zelfs nog tijd om te keuvelen, maar de mannen van Groupama-FDJ (in dienst van Arnaud Démare) zorgden er wel voor dat de voorsprong van de twee koplopers binnen de perken bleef en ze ruim op tijd werden ingerekend.

Wereldkampioen Alaphilippe laat zich zien

De koers kabbelde een beetje voort, maar op de Montée de Brulat (2,3 km aan 6,7%) was het opeens alle hens aan dek voor de rappe mannen in het peloton. Rémi Cavagna kon zich niet meer bedwingen en de Franse hardrijder van Deceuninck-Quick-Step ging er vandoor op ruim zeventig kilometer van de aankomst. Cavagna werd al snel weer gecounterd, maar bleek wel andere renners te hebben geïnspireerd.

Drie coureurs wisten vlak na de top van de Montée de Brulat wél een aardig gaatje te slaan. Wereldkampioen Julian Alaphilippe wilde zijn regenboogtrui showen en kreeg het gezelschap van Gianni Moscon en Giulio Ciccone. Deze drie renners wisten een maximale voorsprong te vergaren van meer dan één minuut, het sein voor meerdere sprintersteams om het peloton weer op een lint te trekken.

Peloton moet vol aan de bak

Alaphilippe, Moscon en Ciccone wisten elkaar uitstekend te vinden richting Six-Fours-les-Plages en dus bleef de voorsprong aanvankelijk schommelen rond de anderhalve minuut. De mannen van UAE Emirates, Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic hadden hun handen vol aan de drie aanvallers, maar in de finale leken de sprintersploegen de scheve situatie toch weer recht te trekken.

De drie koplopers bleven echter uitstekend samenwerken en hadden duidelijk nog wat over in de vlakke finale richting Six-Fours-les-Plages. Met nog tien kilometer te gaan was het verschil nog altijd meer dan een halve minuut en dus konden Alaphilippe, Moscon en Ciccone al voorzichtig dromen van een ritzege én de eerste leiderstrui. In de laatste kilometers kwam het peloton echter wel met een rotvaart aanzetten.

Ballerini vloert Démare in Six-Fours-les-Plages

Op drie kilometer van de streep reden de drie vluchters nog maar goed tien seconden voor het peloton uit en dus probeerde Alaphilippe met een alles-of-niets aanval zijn medevluchters overboord te gooien. Ciccone moest passen, maar zijn landgenoot Moscon wist op karakter het wiel te houden. Het bleken wel de laatste stuiptrekkingen van de vluchters, want op minder dan twee kilometer van de meet werden ze opgeslokt door het peloton.

Verschillende ploegen probeerden vervolgens hun sprinttreintjes op de rails te zetten, maar van een georganiseerde lead-out was niet echt sprake. De sprint werd uiteindelijk op gang getrokken door Démare en de Franse kampioen leek met enkele machtige pedaalslagen op weg naar winst. De renner van Groupama-FDJ kwam echter te vroeg op kop en werd nog voorbijgestoken door Ballerini.

De Italiaan wist zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step zo de eerste zege van 2021 te schenken. De rappe Italiaan mag morgen ook als leider beginnen aan de tweede etappe naar Manosque.