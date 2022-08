David Walsh wil Lance Armstrong achttien jaar na dato weer graag ontmoeten

David Walsh was een van de journalisten die reeds dertien jaar voor de val van Lance Armstrong in de Sunday Times scheef dat de Amerikaan doping gebruikte. De Ierse journalist voerde in die jaren een bittere en harde strijd met de zevenvoudig Tour de France-winnaar. Walsh zou Armstrong nu graag weer eens spreken, geeft hij in een interview met Dagblad De Limburger aan.

“De laatste keer dat ik Armstrong sprak was in 2004 bij die beruchte persconferentie in de Tour de France”, vertelt Walsh. “Ik zou hem best weer eens willen ontmoeten, maar dan privé, zonder media. Ik heb geen vragen meer die onbeantwoord zijn. We zouden wel beiden onze kant van het verhaal kunnen doen. Ik denk alleen dat hij het niet wil.”

Walsh is ervan overtuig dat het Armstrong ontzettend veel pijn doet dat door al zijn zeges een streep is komen te staan. “Zoek je de uitslagen op, dan staat alleen door zijn naam een streep. Een streep die zegt: bedrieger. Velen hebben in die periode de boel besodemieterd. Maar door de schofterige manier waarop hij mensen dacht aan te kunnen pakken, is hij veel harder gestraft. Alleen zijn naam is doorgestreept. Het moet vreselijk voor hem zijn.”

Hoewel de gemiddelde snelheid in de Tour de France van 2022 hoger ligt dan in de Armstrong-jaren gelooft Walsh niet dat de huidige toppers doping gebruiken. “Al weet je het nooit zeker. Ik ben in de Tour geweest, heb goed rondgekeken en veel gesprekken gevoerd. Een hogere snelheid alleen is onvoldoende bewijs. Er zijn voldoende verklaringen voor te geven. De renners in de top zijn kilo’s lichter en de vijver met landen waar wordt gefietst is veel groter geworden. Ik beweer niet dat de wielersport helemaal schoon is. Ik zeg wel dat het mogelijk is schoon de Tour te winnen. Iets wat in de EPO-periode onmogelijk was.”