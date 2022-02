David Lappartient nieuw lid van IOC

David Lappartient is afgelopen week verkozen tot nieuw lid van het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Het ambtstermijn van de Fransman is acht jaar, tenzij hij zijn voorzitterschap van de UCI verliest.

In de maand december werden er een aantal namen voorgelegd door het bestuur van het IOC. Na een zitting werd het advies van het bestuur gevolgd en werd Lappartient verkozen, dat meldt DirectVelo. Er werden in totaal vijf nieuwe leden toegevoegd. In het IOC komt Lappartient twee collega’s uit de wereld van het wielrennen tegen. Sarah Walker, een Nieuw-Zeelandse BMX-rijdster, en Maja Wloszczowska, een Poolse mountainbikester, zijn de leden in kwestie.

In het verleden gebeurde het al eerder dat de UCI-voorzitter lid werd van het IOC. De laatste voorzitter in kwestie is Pat McQuaid. De Ier was de opvolger van Nederlander Hein Verbruggen als voorzitter van de UCI en vervoegde dus wat later tijdens de Winterspelen in Vancouver van 2010 het IOC.

Our warmest congratulations to the UCI President, and former UEC President, David Lappartient on his election as IOC member.

We have no doubt that he will be further contributing to strengthening of the role of cycling within the Olympic Movement pic.twitter.com/TCUBq7OI42

— UEC_cycling (@UEC_cycling) February 19, 2022