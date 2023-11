vrijdag 17 november 2023 om 15:08

David Lappartient: “De Ronde en Roubaix in oktober? We sluiten dat niet uit”

De UCI plant wijzigingen in de wielerkalender. David Lappartient heeft aan DirectVélo verteld dat er onder meer wordt nagedacht over een nieuwe datum voor een aantal grote klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “We sluiten dat niet uit.”

Het is nog zeker geen uitgemaakte zaak, maar Lappartient zegt wel dat het overwogen wordt. “Door de coronapandemie waren we genoodzaakt om beide wedstrijden naar oktober te verschuiven, maar uiteindelijk vonden de fans dat fantastisch. Het is niet zo dat we dat absoluut opnieuw moeten doen, maar we sluiten het ook niet uit. Het belangrijkste is dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix elkaar opvolgen op de kalender. Dat zijn immers twee koersen die eenzelfde voorbereiding vereisen.”

Niet alleen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar ook andere eendagskoersen zouden een nieuwe plaats op de kalender kunnen krijgen. “Waarom zouden we Luik-Bastenaken-Luik niet omwisselen met de Ronde van Lombardije? Opnieuw: het is maar een voorbeeld, maar u bent alvast gewaarschuwd.” Tot slot vertelde Lappartient dat ook de Vuelta een nieuwe plaats zou kunnen krijgen, omdat het midden augustus te warm is in Spanje.