David Gaudu wint bergrit Volta ao Algarve

David Gaudu heeft de tweede etappe van de Volta ao Algarve gewonnen. Na 182,4 kilometer kwam hij als eerste over de streep in Fóia, waar de finishstreep getrokken was na een lange klim. Hij won een sprint die ontregeld werd door een valpartij van Sergio Higuita en Tobias Foss. De Fransman is ook de nieuwe leider.

Op de tweede dag van de Volta ao Algarve zouden de kaarten voor een eerste keer geschud worden in het algemeen klassement. De finish lag namelijk op de klim naar Fóia, wat goed acht kilometer klimmen aan zes procent betekende. Direct daarvoor moest met de Picota bovendien ook al een helling van de tweede categorie beklommen worden. Fabio Jakobsen, de winnaar van de openingsrit, zou zijn leiderstrui naar alle waarschijnlijkheid dus niet behouden.

De vlucht van de dag bestond uit Unai iribar (Euskaltel-Euskadi), Nicolas Zukowski (Human Powered Health), Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), César Martingil (Rádio Popular-Paredes-Boavista), César Martingil (Rádio Popular-Paredes-Boavista) en João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados). De vijf renners reden een maximale voorsprong van drie minuten bijeen. Naarmate de twee finaleklimmen dichterbij kwamen, werd dit gat verder en verder gereduceerd.

Opgave Lars van den Berg

Op iets meer dan vijftig kilometer van de streep, toen de vijf nog voorop reden, was er in het peloton een valpartij. Hierbij lagen onder andere Tom Pidcock en Lars van den Berg. Terwijl de Brit er goed vanaf kwam, was de Nederlander, die gisteren ook al onderuit ging, een van de zwaarste slachtoffers. De renner van Groupama-FDJ moest opgeven en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Gevreesd werd voor een heupbreuk. Ondertussen moest ook Ion Izagirre (Cofidis) de strijd staken.

Met nog een kleine dertig kilometer te gaan, toen de finale op het punt van beginnen stond, slokte het peloton de koplopers op. Een van de vroege vluchters, Iribar, ging er vervolgens opnieuw vandoor. Hij werd echter al gauw weer teruggepakt. Nadat we ook nog een speldenprik zagen van Warren Barguil, ging Délio Fernández (Atum general/Tavira/Maria Nova Hotel) ervandoor. Maar de 36-jarige Spanjaard hield het ook niet lang vol: de klimtrein van INEOS Grenadiers riep hem weer tot de orde.

Valpartij in de laatste meters

De Britse ploeg bepaalde, met Geraint Thomas als een van de eerste pionnen, het tempo gedurende het overgrote deel van de Picota en Fóia. Pas op vijf kilometer van de streep nam Quick-Step-Alpha Vinyl in de persoon van Louis Vervaeke over. Hij nam de groep op sleeptouw in dienst van Remco Evenepoel tot tweeënhalve kilometer voor de finish. Stefan Küng nam daarop het commando over voor zijn kopman David Gaudu, maar vanwege de tegenwind zat de rest relatief gemakkelijk in het wiel.

Er gebeurde dan ook niets, totdat een renner van Efapel net voor de vod aanviel. De Portugees sloeg een mooi gaatje, maar viel in de laatste honderden meters toch stil. Zodoende werd het een sprint met een uitgedunde groep. Sergio Higuita leek daarbij even op weg naar winst, maar botste bij een inhaalmanoeuvre tegen Tobias Foss. Beide renners gingen tegen het asfalt, waarna David Gaudu als winnaar over de streep kwam. Samuele Battistella werd tweede, Ethan Hayter eindigde als derde.