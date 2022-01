David Gaudu wil schitteren in de Tour: “We zijn klaar om de strijd aan te gaan”

Voor David Gaudu staat 2022 in het teken van Parijs-Nice, de Ardennenklassiekers maar bovenal toch de Tour de France. De Franse klimmer mag zich komende zomer weer bewijzen als klassementsrenner, zijn ploeg Groupama-FDJ zet hoog in. “We hebben sinds 2019 niet meer gewonnen in de Tour. Het voelt als een verplichting om het goed te doen.”

Gaudu keek op de persdag van Groupama-FDJ samen met Cyclingnews vooruit naar het nieuwe wielerseizoen. De 25-jarige Fransman hoopt in 2022 een extra stap te zetten als wielrenner. In 2021 liet hij opnieuw mooie dingen zien op zijn terrein. Zo won hij een etappe in de Ronde van het Baskenland, werd hij knap derde in Luik-Bastenaken-Luik en reed hij een puike slotweek in de Tour de France.

In die laatste ronde finishte Gaudu net buiten de top-10 van het algemeen klassement: de ranke klimmer eindigde als elfde in de drieweekse rittenkoers door Frankrijk. Dit jaar hoopt hij nog hogere ogen te gooien. “De ploeg wil met name schitteren in de Tour. We voelen als Franse ploeg de verplichting om succesvol te zijn, zeker als je ziet hoe competitief en gemotiveerd we zijn. Het is een zeer belangrijke race en we zijn het onze sponsors verschuldigd.”

Collectief

Er staat dus wel wat druk op de ketel, maar dit schrikt Gaudu niet af. “Het is ook een kans om mijn zelfvertrouwen nog verder op te krikken. Het is eveneens een teken van vertrouwen vanuit de ploegleiding. De druk die je voelt als kopman, daar hou ik van.” Gaudu is op voorhand echter niet de onbetwiste kopman van Groupama-FDJ. Ook Thibaut Pinot, die terugkeert naar de Tour, en nieuwkomer Michael Storer krijgen de ruimte om een goed klassement na te jagen.

Gaudu loopt dus niet weg voor het kopmanschap, integendeel, maar is ook realistisch. “Ik zou graag de leider willen zijn in de Tour, maar het seizoen is nog niet eens begonnen. We zullen nog wel de kans krijgen om ons visitekaartje af te geven in zekere wedstrijden. We willen, met behulp van het collectief, zo hoog mogelijk eindigen in het klassement”, aldus Gaudu, die in februari zijn eerste wedstrijdkilometers zal afwerken in de Volta ao Algarve.