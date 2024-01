woensdag 10 januari 2024 om 10:46

David Gaudu waagt zich dit jaar weer aan dubbel Tour-Vuelta

David Gaudu zal dit jaar niet één, maar twee grote rondes betwisten. De 27-jarige klassementskopman van Groupama-FDJ zal ook in 2024 weer aan de start verschijnen van de Tour de France, maar rijdt daarna ook de Vuelta a España.

Dat heeft Gaudu woensdag bekendgemaakt tijdens de mediadag van zijn ploeg Groupama-FDJ. De combinatie Tour-Vuelta is niet helemaal nieuw voor de Fransman. In het coronajaar 2020 reed hij voor het eerst de dubbel. In de Tour moest hij toen vroegtijdig opgeven, maar Gaudu wist zich vervolgens te revancheren in de Vuelta met twee ritzeges én een achtste plaats in het eindklassement.

Gedeeld kopmanschap in de Vuelta

In de Ronde van Frankrijk zal Gaudu waarschijnlijk als enige kopman worden uitgespeeld voor het algemeen klassement, maar in de Vuelta zal hij het kopmanschap moeten delen met Lenny Martinez. De nog altijd maar 20-jarige Fransman maakt zich ook in 2024 op voor de laatste grote ronde van het seizoen, nadat hij vorig jaar – als groterondedebutant – al een tijdje mocht koersen in de rode leiderstrui.

Terug nu naar Gaudu, die vorig seizoen maar één grote ronde reed namens Groupama-FDJ. In de Tour de France kwam hij niet echt in het stuk voor, al eindigde hij na drie weken nog wel als negende in het algemeen klassement. In het voorjaar van 2023 was Gaudu onder meer tweede in Parijs-Nice en vierde in de Ronde van het Baskenland.