David Gaudu ‘vrat’ Nairo Quintana op: “Hij wilde niet rijden, dan krijg je dit terug”

David Gaudu behield in de rit naar Peyragudes zijn vijfde plaats in het algemeen klassement. Hij schoof zelfs bijna een plekje op, omdat hij Nairo Quintana in de laatste honderden meters achterliet. Dat hij juist de Colombiaan loste, deed hem goed. Gaudu had namelijk nog een appeltje te schillen met Quintana.

“Nairo Quintana nam op de laatste beklimming niet over, waarna hij me besloot aan te vallen”, zei Gaudu na afloop tegen onder andere CyclismActu. “Mijn ploegleider riep me toe dat ik hem op moest vreten, en dat was wat ik deed op het laatste, steile stuk. Ik zag dat hij van te ver was aangegaan en zei tegen mezelf: ‘Jij, mijn coco (rooie, vanwege de kleuren van Arkéa-Samsic, red.), ik kom je halen’. Hij wilde niet rijden, dan krijg je dit terug.”

Terwijl Gaudu Quintana een veeg uit de pan gaf, was hij juist vol lof over zijn teamgenoten. En dan met name Valentin Madouas. “Zonder Valentin was ik vandaag (woensdag, red.) nergens geweest. Ik heb hem zelden op dit niveau gezien. Het red me elke keer, neemt me steeds op sleeptouw”, aldus Gaudu, die relatief vroeg loste, maar de situatie uiteindelijk aardig recht wist te trekken. “Ik ben blij dat ik hier veilig en goed ben aangekomen. We doen nog steeds meer voor de top-5. Het is heel lastig, maar in de Tour de France zou dat al iets gigantisch zijn.”

“Op het moment is het volhouden, iedereen zit er doorheen. Er is nog steeds een etappe te gaan waar je mentaal sterk moet zijn. Het zit meer in het hoofd dan in de benen. Ik ga mijn best doen morgen (donderdag, red.) op Hautacam, het kan opnieuw een slagveld worden.”