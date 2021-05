David Gaudu voert Groupama-FDJ aan in Critérium du Dauphiné

Groupama-FDJ heeft zijn selectie ingeleverd voor het Critérium du Dauphiné. David Gaudu is de absolute kopman, terwijl de ploeg met Valentin Madouas ook nog een tweede pion heeft om mee te spelen.

Gaudu (24) is bezig aan een uitstekend seizoen. De ranke klimmer, die ook als klassementskopman zal worden uitgespeeld in de komende Tour de France, won dit jaar al de Faun-Ardèche Classic en de slotetappe van de Ronde van het Baskenland. Verder werd hij onder meer zevende in de Waalse Pijl en derde in Luik-Bastenaken-Luik.

De eveneens 24-jarige Madouas eindigde dit seizoen al zevende in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en staat ook te boek als een beloftevolle klimmer en klassiekerspecialist. Verder is het uitkijken naar Bruno Armirail, afgelopen maandag nog derde in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes.

Met oudgedienden William Bonnet en Matthieu Ladagnous en Oliver Le Gac zijn er nog drie Fransen opgenomen in de selectie voor het Critérium du Dauphiné. Ook de Luxemburgse kampioen Kevin Geniets is van de partij.

Selectie Groupama-FDJ voor het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Bruno Armirail

William Bonnet

David Gaudu

Kevin Geniets

Matthieu Ladagnous

Oliver Le Gac

Valentin Madouas